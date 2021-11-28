كأس الملك السعودي 2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في دور 16 – ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للموسم الحالى 2022/2021 لدور الستة عشر من البطولة الأغلى في لعبة كرة القدم بالمملكة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات جدول كأس الملك السعودي 2021 بداية من دور 16 (من النهائي) ومواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب وباقي الأندية، يذكر أن بطولة كأس الملك السعودي هذا الموسم يشارك فيها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط نظرا لازدحام رزنامة المباريات هذا الموسم.

جدول كأس الملك السعودي 2022

مسار مباريات الهلال والأهلي ولنصر في كأس خادم الحرمين:
تبدأ مواعيد مباريات الهلال يوم 20 ديسمبر 2021 ومباراة دور 16 ضد نادي الرائد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، الفائز يتأهل مباشرة إلى ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة النصر والاتفاق في قمة مبكرة، الأهلي يبدأ مشواره في كأس الملك السعودي 2022 عندما يلتقي الفيصلي حامل اللقب يوم 21 ديسمبر 2021 والفائز يتأهل إلى ربع النهائي ليقابل الفائز من الشباب وضمك، مسار الهلال ولأهلي والنصر يلتقي في قبل نهائي البطولة.

مسار الاتحاد في كأس الملك:
مواعيد مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2022 تبدأ من دور 16 يوم 20 ديسمبر 2021 ولقاء ضد نادي الفتح بالأحساء، الفائز يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة التعاون والطائي، وفي حال واصل الاتحاد مشواره في البطولة، سوف يقابل أحد الفرق الكبيرة في المباراة النهائية، وذلك ما لم تكن هناك مفاجآت.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 دور 16
المباراة الموعد الملعب
يوم 19 نوفمبر 2021
مباراة الشباب وضمك 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 20 ديسمبر 2021
مباراة الباطن والحزم 3.05 مساء الباطن
مباراة الاتحاد والفتح 5.35 مساء الاحساء
مباراة الهلال والرائد 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 21 ديسمبر 2021
مباراة الفيحاء وأبها 3.05 مساء المجمعة
مباراة النصر والاتفاق 5.50 مساء مرسول بارك
مباراة التعاون والطائي 6 مساء بريدة
مباراة الأهلى والفيصلي 8 مساء استاد الأمير عبدالله الفيصل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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