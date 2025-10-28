كأس الملك.. موعد مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 إلى العاصمة الرياض، حيث يحتضن ملعب الأول بارك القمة المرتقبة التي تجمع بين النصر والاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي 2025/2026، ويعد هذا اللقاء من أبرز مواجهات البطولة لما يحمله من تاريخ وتنافس طويل بين الفريقين الكبيرين، إضافة إلى ما يمثله من أهمية خاصة لكل نادٍ في مسعاه نحو مواصلة المشوار نحو اللقب الأغلى في كرة القدم السعودية.

موعد الكلاسيكو

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير داخل وخارج المملكة، نظرًا لما تحمله هذه المواجهة من طابع تنافسي حاد وشعبية واسعة للفريقين.

ومن المتوقع أن يشهد ملعب الأول بارك حضورًا جماهيريًا غفيرًا لدعم الفريقين في هذا الكلاسيكو الذي لا يُخيب الآمال عادة من حيث الإثارة والمتعة الكروية.

القنوات الناقلة

أما فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني، فقد أعلنت شبكة قنوات “ثمانية” الرياضية عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات كأس الملك السعودي 2025/2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم بث مباراة النصر والاتحاد عبر قناة “ثمانية 1” بشكل مجاني، بصوت المعلق مشاري القرني، في تمام التاسعة مساءً،

كما يمكن للجماهير متابعة اللقاء أيضًا عبر البث المباشر من خلال تطبيق “قنوات ثمانية” المتاح عبر الإنترنت، والذي يُوفر خدمة مشاهدة مجانية لجميع مباريات البطولة بجودة عالية.

بطاقة المباراة