كأس مصر لكرة القدم| قرار من لجنة المسابقات بموعد جديد لمباراة الزمالك القادمة .. تعرف عليه

في خضم مباريات الدوري العام بمصر والتي تميزت هذا العام بالتأجيلات المتتالية لتجعل من موسم الدوري العام 2018-2019 هو الأطول بتاريخ الكرة المصرية، سقطت بطولة كأس مصر من الحسابات الجماهيرية كثيراً، رغم أنها تضم مباريات قوية فيكفي أن نعلم أن الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز لا يزال جميعهم بمشهد المنافسة وبشدة على بطولة كأس مصر 2019.

حيث من المنتظر أن يواجه الأهلي بيراميدز في تاريخ 28/8/2019 وذلك في دور الستة عشر حيث أن لفريق الأهلي العديد من المباريات المؤجلة والتي أخرت مباراته مع بيراميدز بالكأس، وسوف يلتقي الزمالك مع فريق مصر المقاصة بدور الثمانية وكان من المقرر عقد اللقاء في تاريخ الأول من شهر سبتمبر لكن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتخذت قرار جديد بتعديل الموعد .. ننقل لكم تفاصيله.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة بعد التعديل

فمن مفارقات كأس مصر 2019، وهذا بسبب عدم انضباط المسابقة وعدم انضباط مواعيد المباريات في أكثر المواسم الكروية ارتجالاً وعشوائية، تجد أن الأهلي يُلاقي بيراميدز بدور الستة عشر، بينما الزمالك يُلاقي المقاصة بدور الثمانية، وتجد أن كل من فريقي بتروجيت والاتحاد قد تمكن من الوصول لنصف النهائي.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز بفريق حرس الحدود بدور الثمانية، أما مباراة الزمالك فمنذ قليل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك برئاسة عامر حسين، عقد المباراة بتاريخ 28 أغسطس وذلك في نفس موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بعد أن كانت مقررة في تاريخ الأول من ديسمبر.

ولقد أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، هذا القرار بتقديم مباراة فريقها أمام المقاصة بكأس مصر، ويظل التساؤل حول ردة فعل مجلس إدارة الزمالك بتقديم الموعد الخاص بالمباراة والذي يراه الكثيرون منطقياً للتعجيل بإنهاء هذا الموسم الطويل.