كافة تفاصيل مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم الأفريقية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر والكونغو في بطولة دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث تعتبر من أهم المباريات التي سوف تلعب اليوم في بطولة أمم افريقيا ، وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية ومن خلال قناة تايم سبورت ، ويمكنك عزيزي الزائر والمتابع ضبط كافة ترددات القنوات الرياضية من أجل متابعة مباراة مصر والكونغو .

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × الكونغو الديمقراطية 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية . قناة بي ان سبورت ماكس

تردد قناة تايم سبورت

يمكنك استقبال قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، مع العلم أن التردد الفضائي سيمكنك من متابعة برامج القناة فقط دون المباريات، التردد 11012 معدل الترميز 27500 أفقي.

تردد قنوات يوروسبورت euro sport

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة يوروسبورت ، حيث يمكنك ضبط تردد قناة يوروسبورت ، قناة eurosport 2 اسبانيا: القمر استرا 1 19.2 شرق، التردد 11686 معدل الترميز 22000 رأسي.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX