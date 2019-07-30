ريال مدريد يواصل مسلسل الهزائم في بطولة أودي الودية ويتلقى الهزيمة الثالثة أمام توتنهام الإنجليزي ويزيد من ألآم جماهيره

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد على الدوام كلمة دوت أورج، يسرنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة الريال ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة أودي الدولية الودية، المقامة على ملعب اليانز أرينا معقل بايرن ميونخ الألماني، محبي الريال يتمنون أن يقدم فريقهم مباراة كبيرة تنسيهم الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة السابقة بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.

تحديث: واصل ريال مدريد الأسباني مسلسل عروضه السيئة في بطولة أودي الودية الدولية لكرة القدم، المقامة في ملعب اليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، وخسر من توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم الإنجليزي هاري كين، نتيجة خطأ من البرازيلي مارسيلو الذي أراد اللحاق بالكرة وإعادتها إلي الخلف، لينقض عليها كين ويضعها في الشباك، وبذلك يصعد الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير إلي نهائي البطولة، ليتقابل مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني وفناربخشه التركي، التي تلعب الآن ونتيجتها في الشوط الأول 4 صفر لصالح بايرن ميونخ، والخاسر سيلاقي الريال على المركز الثالث والرابع، وهذه تعتبر الخسارة الثالثة للنادي الملكي في البطولة الدولية الودية .

تقام اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الريال ضد توتنهام ضمن منافسات بطولة أودي الدولية الودية، ويسعى الفريقين للفوز لتقديم صورة مغايرة عن المباراة السابقة لكلا الفريقين، الذين تلقيا الهزيمة في أخر مباراة لكل منهما.

موعد مباراة ريال مدريد ضد توتنهام اليوم

المباراة توقيت المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد*توتنهام 18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت مكة المكرمة اليانز أرينا قناة RMTV

مشوار ريال مدريد في البطولة الودية أودي حتى الآن

لعب ريال مدريد ثلاث مباريات في منافسات بطولة أودي الودية الدولية، فقد خسر ريال مدريد من يايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-1، وكان قد حقق فوزاً صعباً على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، قبل أن يخسر بنتيجة ثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، وهي الهزيمة التي أزعجت محبي الملكي في كل مكان.

مشوار توتنهام هوتسبير في بطولة أودي حتى الآن

لعب الفريق الإنجليزي توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا العام الماضي، مباراتان حيث فاز على يوفينتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولقي الهزيمة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفخال.

خط الوسط: إيسكو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينيسيوس.

تشكيل توتنهام المتوقع اليوم أمام الريال

حراسة المرمى: باولو جازينجا.

خط الدفاع: أنتوني جورجيو، يان فيرتونجن، توبي، كايل ووكر.

خط الوسط: موسى سيسيكو، هاري وينكي، سون هيونج مين، ديلي ألي، كريستيان أريكسن.

خط الهجوم: هاري كين.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة تليق باسم الفريقين الكبيرين، يستمتع بها عاشقي الساحرة المستديرة في كل مكان.