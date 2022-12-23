كريم أحمد لاعب ليفربول.. هل تشهد كرة القدم الإنجليزية تألق لنجم مصري جديد؟
يبدو أن كرة القدم الإنجليزية سوف تشهد تألق نجم مصري جديد خلال السنوات القادمة، وهو الصاعد كريم أحمد سامح، الذي يلعب لنادي ليفربول تحت 18 سنة، بالرغم انه سوف يكمل 16 عامًا في فبراير 2023، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم سامح أحمد لاعب ليفربول الشاب.
معلومات عن كريم أحمد لاعب ليفربول الشاب
- هو كريم أحمد سامح لاعب ليفربول المصري من مواليد إنجلترا لأبوين مصريين عام 2007 (15 عامًا).
- يحمل الجنسية البريطانية والمصرية.
- يلعب في مركز المهاجم والجناح.
- في بداياته لعب لفرق الهواة، بعد تألقه تلقى عروض من إيفرتون ومان سيتي وليفربول، لكنه فضل الانضمام لأكاديمية ليفربول، بسبب تواجد نجمه المفضل محمد صلاح في هذا النادي.
- تدرج في فرق المراحل السنية داخل ليفربول، في أولى مبارياته مع فريق ليفربول تحت 18 عام في ديسمبر 2022، يسجل أول أهدافه لتلك الفئة، وكان الهدف في شباك بورنموث والمباراة كانت في FA cup للشباب.
- انضم كريم أحمد لمنتخب مصر للناشئين في فبراير 2022.