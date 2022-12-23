كريم أحمد لاعب ليفربول.. هل تشهد كرة القدم الإنجليزية تألق لنجم مصري جديد؟

بواسطة محمود عطا الله
كريم أحمد سامح لاعب ليفربول المصري كريم أحمد سامح لاعب ليفربول المصري

يبدو أن كرة القدم الإنجليزية سوف تشهد تألق نجم مصري جديد خلال السنوات القادمة، وهو الصاعد كريم أحمد سامح، الذي يلعب لنادي ليفربول تحت 18 سنة، بالرغم انه سوف يكمل 16 عامًا في فبراير 2023، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم سامح أحمد لاعب ليفربول الشاب.

معلومات عن كريم أحمد لاعب ليفربول الشاب

  • هو كريم أحمد سامح لاعب ليفربول المصري من مواليد إنجلترا لأبوين مصريين عام 2007 (15 عامًا).
  • يحمل الجنسية البريطانية والمصرية.
  • يلعب في مركز المهاجم والجناح.
  • في بداياته لعب لفرق الهواة، بعد تألقه تلقى عروض من إيفرتون ومان سيتي وليفربول، لكنه فضل الانضمام لأكاديمية ليفربول، بسبب تواجد نجمه المفضل محمد صلاح في هذا النادي.
  • تدرج في فرق المراحل السنية داخل ليفربول، في أولى مبارياته مع فريق ليفربول تحت 18 عام في ديسمبر 2022، يسجل أول أهدافه لتلك الفئة، وكان الهدف في شباك بورنموث والمباراة كانت في FA cup للشباب.
  • انضم كريم أحمد لمنتخب مصر للناشئين في فبراير 2022.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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