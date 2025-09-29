كريم بنزيما في مفترق طرق مع الاتحاد السعودي… بنفيكا يُطلّ من بعيد وإدارة “العميد” تحاول التمسّك به

أثار النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية بفعل الأنباء التي تتحدّث عن عدم رغبته في تجديد عقده مع نادي الاتحاد السعودي، الممتد حتى يونيو 2026.

ومع اقتراب نهاية عقده، بدأ اسم بنفيكا البرتغالي يطفو على السطح كخيار محتمل في ظل رغبة المدرب جوزيه مورينيو في ضمّه، في حين يؤكّد الاتحاد تمسّكه بتعاقده مع اللاعب نظراً لقيمته الفنية والإعلامية الكبيرة.

معلومات العقد الحالي لبنزيما

انضمّ بنزيما إلى الاتحاد في صيف 2023 بعقد لثلاث سنوات، لينتهي رسمياً في يونيو 2026.

العقد يكشف عن قيمة مالية وإعلامية معتبرة، بالإضافة إلى كونه دعامة أساسية داخل الملعب.

شائعات العودة إلى أوروبا وبنفيكا

بحسب تقارير صحفية، يُولي نادي بنفيكا بقيادة المدرب جوزيه مورينيو اهتمامًا ببنزيما، ويُرجّح أن يكون مهتماً بخدماته في الموسم القادم.

لكن مورينيو نفسه نفى وجود مفاوضات رسمية أو تفاصيل مؤكدة عن انتقال محتمل.

موقف إدارة الاتحاد

تعتزم إدارة النادي الحفاظ على بنزيما لأطول فترة ممكنة، لما يمثّله من خبرة عالية داخل الملعب وقيمة تسويقية لا تُقدّر بثمن.

كما يُتوقع أن يقدموا مقترحات تجديد مغرية، ربما مع تغييرات مالية أو مزايا إضافية، لإقناعه بالبقاء، خصوصًا في ظل طموحات الفريق محليًّا وقاريًّا.

موقف كريم بنزيما من هذه التصريحات

حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية صريحة من كريم بنزيما تؤكد بشكل قاطع ما تردد من أنباء رفضه تجديد عقده مع الاتحاد أو نيته العودة إلى أوروبا، لكن هناك عدة مؤشرات وتكهنات من مصادر مقربة وإعلامية:

ذكرت بعض التقارير، أن بنزيما يرفض تجديد العقد مع الاتحاد ويفضّل العودة إلى أوروبا، مع احتمال انتقال مبكر إذا وصله عرض مغرٍ.

أعلن جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، أنه لا توجد مفاوضات حالية مع بنزيما، وأن الأخير سعيد في السعودية ولا يفكّر بالعودة إلى أوروبا في الوقت الراهن.

تقارير إعلامية سعودية حول تجديد العقد

ذكرت بعض الصحف السعودية أن بنزيما قد اتفق على الخطوط العريضة لتجديد عقده مع الاتحاد لموسم إضافي حتى 2027، وأن الإعلان الرسمي قد يكون قريبًا.

تضارب المصادر وغياب التصريح المباشر

في حين تنشر بعض الأخبار على أنها “مصادر مطلعة” أو “تقارير”، إلا أنه لا يوجد تصريح مباشر من بنزيما ينفي أو يؤكد هذه الشائعات بشكل قطعي.

تصريح الصحفي الإيطالي بشأن تجديد عقد كريم بنزيما

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن كريم بنزيما أبلغ إدارة الاتحاد بعدم نيته الاستمرار لما بعد عقده الحالي الممتد حتى عام 2026، الأمر الذي زاد من التكهنات حول إمكانية رحيله المبكر عن دوري روشن السعودي.

خلاصة الموقف الحالي

لا يمكن الجزم بأن بنزيما رفض التجديد أو أنه سيغادر؛ المعلومات حتى الآن شائعات وتكهنات.

النفي من مورينيو مدرب بنفيكا وبعض المصادر الإعلامية يعطي مؤشّرًا بأن فكرة العودة للبرتغال أو أوروبا ليست أكيدة.

هناك احتمال أن يدعو الأمر إلى مفاوضات رسمية قريبًا بين اللاعب والإدارة ليُكشف الموقف النهائي.

