كلاسيكو الأرض.. نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2-1) الشوط الأول في الدوري الإسباني

حسم ريال مدريد الشوط الأول من مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة لصالحه بنتيجة 2-1، في المباراة التي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، بعد شوط أول مثير اتسم بالندية والحماس والفرص المتبادلة بين الفريقين.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الشوط الأول

منذ انطلاق صافرة البداية، فرض ريال مدريد إيقاعه الهجومي على مجريات اللعب، وسط ضغط عالٍ من برشلونة الذي حاول بدوره تهديد مرمى كورتوا بتسديدة قوية من لامين يامال في الدقيقة التاسعة، مرت بجوار القائم الأيمن. وردّ الميرنجي بسرعة من خلال هجمات منظمة قادها بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، وأسفرت إحداها عن هدف أُلغي في الدقيقة 12 بداعي التسلل على كيليان مبابي.

لكن الفرنسي عاد سريعًا ليعوّض ذلك، حيث نجح في الدقيقة 22 في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد بعد تمريرة بينية رائعة من جود بيلينجهام، انفرد على إثرها بالحارس تشيزني وسدد كرة أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى برشلونة، لتشتعل مدرجات البرنابيو بالهتاف والفرح.

🚨🇪🇸 MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Real Madrid 1-0 Barcelona.pic.twitter.com/SO69yNybpP — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 26, 2025

ورغم محاولات ريال مدريد لمضاعفة النتيجة، فإن برشلونة تمكن من العودة للمباراة في الدقيقة 38 عبر لاعبه الشاب فيرمين لوبيز، الذي استغل تمريرة محكمة من ماركوس راشفورد وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك كورتوا، معلنًا تعادل الفريقين 1-1.

🚨🇪🇸 FERMIN LOPEZ HAS EQUALIZED FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Real Madrid 1-1 Barcelona.pic.twitter.com/efR3XGWyoo — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 26, 2025

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي بحثًا عن التقدم مجددًا، وهو ما تحقق في الدقيقة 43 حين نفذ فينيسيوس جونيور عرضية متقنة من الجهة اليسرى، قابلها إيدير ميليتاو برأسية، ارتدت أمام بيلينجهام الذي تابعها بتسديدة مباشرة داخل المرمى، مسجلًا الهدف الثاني للميرنجي ومؤكدًا تفوق فريقه قبل التوجه لغرف الملابس.

🚨🇪🇸 JUDE BELLINGHAM GIVES REAL MADRID THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Real Madrid 2-1 Barcelona.pic.twitter.com/zV3W0J4xO3 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 26, 2025

بهذه النتيجة، أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا 2-1 في مواجهة مثيرة شهدت أداءً هجوميًا قويًا من كلا الجانبين، وسط أجواء جماهيرية استثنائية في ملعب البرنابيو. ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الإثارة، مع سعي برشلونة للعودة في النتيجة، وتمسك ريال مدريد بالحفاظ على تقدمه وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا الإسبانية.