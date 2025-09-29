كلاسيكو العرب.. معلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة والقنوات الناقلة اليوم بالدوري المصري

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. القمة دائماً ما تكون مليئة بالإثارة والندية بين الغريمين التقليديين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنقل مباراة القمة عبر شاشات قناتي أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 بشكل مباشر، حيث تُعد الشبكة الناقل الحصري للدوري المصري. وقبل صافرة البداية، تنطلق تغطية خاصة عبر استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أوضاع الفريقين ورسم ملامح اللقاء.

معلق المباراة

في إطار حرص القناة على تقديم تغطية استثنائية تليق بمكانة القمة، تم إسناد مهمة التعليق إلى أكثر من صوت مميز. وسيقوم بالتعليق على المباراة كل من: بلال علام، مؤمن حسن، وأيمن الكاشف، وذلك لإرضاء أذواق الجماهير المختلفة ومنح المشاهدين تجربة متابعة ممتعة ومليئة بالحماس.

بهذا الترتيب الإعلامي المميز، ينتظر عشاق كرة القدم أمسية كروية استثنائية تجمع بين الأهلي والزمالك، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وإثبات أحقيته بزعامة الكرة المصرية. القمة ليست مجرد مباراة في الدوري، بل مناسبة كروية ينتظرها الملايين داخل مصر وخارجها.