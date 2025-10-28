كلاسيكو سعودي من نار .. موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك 2025

ينتظر محبي ومشجعي كرة القدم السعودية واحدة من أقوى المواجهات التي تأتي في إطار الجولة 16 من بطولة كأس الملك المقامة في المملكة العربية السعودية، لنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والاتحاد المنتظرة والتي تعد مباراة نارية من العيار الثقيل بين أكبر قطبين في كرة القدم السعودية مع أهم وأشهر اللاعبين المحليين والعالميين، وسنوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة كذلك.

موعد مباراة النصر والاتحاد الهامة في كأس الملك 2025

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو لمواجهة قوية ولا يمكن لأحد أن يتوقع النتيجة أمام فريق الاتحاد مع لاعبه العالمي كريم بنزيما، حيث يشهد العميد فترة صعبة قليلًا في هذا الموسم من كأس الملك السعودي بعد حصوله على لقب مسابقتين محليتين في الموسم الماضي، حيث يحتل المركز السابع حتى الآن من المسابقة، أما عن موعد مباراة النصر والاتحاد والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 وذلك في المواعيد التالية:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

وكذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الامارات.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة اليوم

يمكن متابعة مشاهدة المباراة في المواعيد السابق ذكرها على إحدى التطبيقين وهما تطبيق جاكو أو تطبيق ثمانية، وذلك بشكل مجاني ولكنهما يتميزين بجودة الصوت والعالية والصورة النقية التي ستبهر المشاهدين.

كما أن مجموعة قنوات ثمانية السعودية الرياضية هي المالك الحصري والرسمي لنقل فعاليات ومباريات البطولات والدوريات السعودية ومنها مسابقة كأس الملك، حيث تم تخصيص قناة ثمانية1 لنقل المباراة بين فريق الاتحاد وفريق النصر.

تردد قناة ثمانية على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 12360 MHz

الاستقطاب: عمودي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ (FEC): 3/4

التعديل: DVB-S2

تردد قناة ثمانية على القمر الصناعي العرب سات:

تردّد القناة: 11919.28 MHz

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ (FEC): 3/4

التعديل: DVB-S2

التشكيل المتوقع لفريق النصر

من المتوقع أن يدخل فريق بالتشكيل المعتاد له مع المدرب جيسوس، وهو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: أيمن يحيى – إنييغو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل

عبد الله الخيبري – أنجيلو وفي خط الوسط: ساديو ماني – جواو فيليكس – كينغسلي كومان

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

كما أن من المتوقع أن يعتمد المدرب سيرجو كونسيساو التشكيل التالي: