كلاسيكو مباراة الاتحاد ضد النصر.. التشكيل الرسمي والقنوات الناقلة والمعلق.. تفاصيل كاملة

عشاق كرة القدم العامرة بالإثارة في كل مكان على موعد مع مباراة من العيار الثقيل سوف تجمع الاتحاد ضد النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، في لقاء يسعى من خلاله العميد والعالمي إلى حصد الثلاث نقاط، وهو ما يشير إلى أننا بانتظار مباراة قوية عامرة بالمتعة الكروية. في هذا السياق، نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن المباراة.

متى تبدأ المباراة؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة أحداث المباراة مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القناة الناقلة للمباراة؟

أعلنت شبكة قنوات 8 أنها ستقوم بإذاعة مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة، على أن يُقام استوديو تحليلي مميز من نخبة من نجوم التحليل داخل المملكة للحديث عن أبرز النقاط الفنية لدى الفريقين.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة النصر ضد الاتحاد في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي إلى المعلق المميز فارس عوض، والذي اعتاد على التعليق على المباريات الكبرى في الدوري السعودي.

ما هو ترتيب الفريقين قبل قمة اليوم؟

يحتل نادي النصر السعودي صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد تسع نقاط بعد خوضه 3 مباريات في البطولة حقق الفوز فيها جميعًا. على الجانب الآخر، يأتي نادي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط هو الآخر بعد الفوز في أول ثلاث مباريات له بالدوري.

ولذلك تُعد قمة الاتحاد والنصر واحدة من أقوى المباريات في دوري روشن، لأن الفائز من هذه المباراة سوف يتصدر جدول الترتيب، وفي حالة التعادل سوف يبقى الوضع على ما هو عليه.

تشكيلة النصر لمواجهة الاتحاد

أعلن لويس جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه فريق الاتحاد، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، مارتينيز، أيمن يحيى.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة الاتحاد لمواجهة النصر

تضم تشكيلة الاتحاد في مباراة الليلة مزيجًا بين الخبرة والشباب من أجل ضمان تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. التشكيلة:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، أحمد الجليدان.

في خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، والقائد كريم بنزيما.

ونتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد ضد النصر الليلة في دوري روشن العديد من المهارات الفردية واللقطات الكروية الممتعة، نظرًا لأن الفريقين يضمان عددًا من النجوم العالميين.