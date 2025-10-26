كلاسيكو مثير.. موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة والمعلق في الدوري الإسباني

تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، اللقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة أنه يجمع بين المتصدر والوصيف في صراع مباشر على قمة الليجا.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث الكلاسيكو، في نقل مباشر مميز ينتظره عشاق الكرة الإسبانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، في أجواء جماهيرية متوقعة داخل البرنابيو.

موقف ريال مدريد وبرشلونة في الجدول

يدخل ريال مدريد اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة فقط، مما يجعل نتيجة المباراة مؤثرة بشكل مباشر في سباق الصدارة.

الفريق الملكي يعتمد على الثلاثي الهجومي كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، في حين يعول برشلونة على تحركات ماركوس راشفورد ولامين يامال وفيران توريس في الخط الأمامي.

تشهد المباراة حضور أبرز نجوم الكرة العالمية وسط دعم جماهيري كبير من الجانبين، في وقت يسعى فيه ريال مدريد لتوسيع الفارق في القمة، بينما يطمح برشلونة لتحقيق الفوز وخطف الصدارة.

المواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لكلا المدربين، بين أسلوب تشابي ألونسو الهجومي وفكر هانز فليك التكتيكي الذي يعتمد على الضغط السريع والاستحواذ.

كلاسيكو الأرض بين برشلونة والريال دائمًا ما يقدم لحظات استثنائية، والمواجهة المنتظرة اليوم قد تكون واحدة من أكثرها إثارة هذا الموسم.