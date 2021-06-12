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كلمة السر 5-0.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب الإمارات ضد فيتنام قبل اللقاء المرتقب

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الإمارات وفيتنام مباراة الإمارات وفيتنام

قبل لقاء قمة المجموعة السابعة المرتقب في تصفيات كأس العالم 2022 وهي مباراة الإمارات وفيتنام، نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين الإماراتي والفيتنامي، حيث يتفوق المنتخب الإماراتي في تلك المواجهات لكن بشكل غير كامل، مع الأخذ في الاعتبار التطور الكبير في أداء المنتخب الفيتنامي خلال الأعوام الأخيرة، حيث يجب أن يدخل الأبيض مباراة الثلاثاء بكامل الجدية لحسم نتيجتها، هذا ويذكر أن المركز الأول في المجموعة يحسم لصاحبه بطاقة التأهل المباشر للدور القادم.

تاريخ مواجهات الإمارات وفيتنام

  • التقى المنتخبان الإماراتي والفيتنامي من قبل 7 مرات (3 مرات في تصفيات كأس العالم، 3 مرات في تصفيات كأس أمم آسيا، مرة في دورة الألعاب الآسيوية).
  • فاز منتخب الإمارات 4 مرات.
  • فاز منتخب فيتنام مرتين.
  • التعادل كان حاضرا مرة واحدة.
  • 27 سبتمبر 2002 (الإمارات 0 – 0 فيتنام) دورة الألعاب الآسيوية.
  • يوليو 2007 (فيتنام 2 – 0 الإمارات) تصفيات أمم آسيا.
  • أكتوبر 2007 (فيتنام 0 – 1 الإمارات) تصفيات كأس العالم.
  • أكتوبر 2007 (الإمارات 5 – 0 فيتنام) تصفيات كأس العالم.
  • فبراير 2013 (فيتنام 1 – 2 الإمارات) تصفيات أمم آسيا.
  • نوفمبر 2013 (الإمارات 5 – 0 فيتنام) تصفيات أمم آسيا.
  • نوفمبر 2019 (فيتنام 1 – 0 الإمارات) تصفيات كأس العالم.
  • من الإحصائيات نجد أن منتخب الإمارات واجه فيتنام في الإمارات مرتين وفاز بنفس النتيجة 5-0، فهل يكرر الأبيض هذا من جديد؟.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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