كلمة السر 5-0.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب الإمارات ضد فيتنام قبل اللقاء المرتقب

قبل لقاء قمة المجموعة السابعة المرتقب في تصفيات كأس العالم 2022 وهي مباراة الإمارات وفيتنام، نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين الإماراتي والفيتنامي، حيث يتفوق المنتخب الإماراتي في تلك المواجهات لكن بشكل غير كامل، مع الأخذ في الاعتبار التطور الكبير في أداء المنتخب الفيتنامي خلال الأعوام الأخيرة، حيث يجب أن يدخل الأبيض مباراة الثلاثاء بكامل الجدية لحسم نتيجتها، هذا ويذكر أن المركز الأول في المجموعة يحسم لصاحبه بطاقة التأهل المباشر للدور القادم.

تاريخ مواجهات الإمارات وفيتنام