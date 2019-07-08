كلمة محمد صلاح التي وجهها للجماهير على تويتر

‏حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم اشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم..

بهذه الكلمات عبر لاعب منتخب مصر محمد صلاح فى الحساب الخاص بة على تويتر في تغريدة عن حزنه الشديد لخروج منتخب مصر من الدور ال ١٦ فى كأس الأمم الأفريقية.

وتفاعل معه كثير من المتابعين لحسابه على تويتر بتعليقاتهم التى كان بعضاً منها مؤيد ومنهم من هو معارض وجاءت التعليقات كالتالى:

علق التركي:

‏‎للأسف يا ابو صلاح ضيعتوا مجهود كبير جدا اتعمل

وضيعتو فرحة جماهير نفسها تفرح من أقل حاجة

الكل كان مستهتر للأسف

نتمني منكم تفوقوا شويه عشان نفسكم أولا وعشان نفسنا نفرح ✋

وعلق الكاتب عمار على حسن:

‏‎لا بأس.

حظ سعيد لاحقا.

لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه.

وردت عليه Hana Ali :

‏‎‎ياأستاذ عمار بطل هبد هو علشان طلعنا من البطولة نفتي صلاح هو اللي هداف الدوري الإنجليزي ومحرز مبيلعبش أساسي دي مكة ظهرت أكثر منه في الملعب 😂😂😂

وردت أيضاً من الجزائر Mira :

‏‎‎‎مش مهم يكون محرز هداف الدوري.. لكن المهم دمو سخون على بلاده

وجاد تعليق safakadhim :

‏‎وانا اكثر حزن عليك يا صلاح لأن كان حلمك هذا مثل الأبطال…

لكن هي هاي كرة القدم خسارة وفوز

لكن التعلم من الأخطاء هو من شيم الكبار

وان شاء الله تعود مصر بشكل وتنظيم جديد وتوظيف اللاعبين أحسن من هذا

وانت استمر بمشوارك مع ليفربول ودعائي لك أرقام وجوائز جديدة لا تنتهي …

وجاء رد rafaat:

‏‎اتفرج على ماني ومحرز بقى على الكنبة، عندك bein ؟

وجاء رد من liverpool بالعرب:

‏‎دور على سبب خروجنا و افضحه زى ما وقفنا جنبك فى كل أزمة افضح الفساد و المحسوبية و قول للفاسد أنت فاسد فى وشه و كلنا معاك ☹️💔

وعلقت Ghada :

‏‎‎يفضح مين يابني إذا كان هو أحد أسباب الخروج كان في مجموعتين في المنتخب مجموعة محمد صلاح و اللاعبين المحترفين و مجموعة اللاعيبة المحلية ! ده كان حزب مش منتخب !

وجاء رد mohammed:

‏‎‎أنا بس عاوز اعرف حقيقة نزلة البرد اللي جاتلك وهل صحيح كنت بتصور اعلان وسبت المعسكر