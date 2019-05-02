كلوب| “برشلونة” أكثر خبرة من ليفربول وميسي رائع وهناك مباراة أخرى في ملعبنا

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب بعد خسارة فريقة ليفربول بثلاثية من برشلونة على ملعب كامب نو في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا مؤكدا على خبرة برشلونة التي ظهرت في اللقاء وكيف استطاع برشلونة ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف بخلاف هدف ميسي من الركلة الحرة فهو رائع جدا واستطاع برشلونة التفوق بنتيجة 0/3 ولكن هناك مباراة عودة في انجلترا وبالتحديد على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

يورغن كلوب عن المباراة

قال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقة قدم أداء جيد جدا في اللقاء وقدم مباراة كبيرة جدا ولم نكن لنفعل أكثر من ما حدث وبين شوطي اللقاء قمنا بتحليل الشوط الأول ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وأضعنا الكثير من الفرص أبرزها تسديدة ملينر وكرة محمد صلاح في القائم ولكن رد برشلونة بالهدف الثاني والثالث عن طريق اللاعب الخطير ميسي وظهرت خبرة برشلونة في قتل ريتم المباراة وعدم مجاراة فريق ليفربول طوال المباراة والصبر الكبير في الخلف والانطلاق بالكره في الوقت المناسب.

يورغن كلوب عن مباراة العودة

أكد كلوب أن مباراة العودة في انفيلد ستكون صعبة ومعقدة للغاية ولكن المهمة لن تنتهي بعد فسنلعب وسط جماهيرنا وعلى ملعبنا فنحن تلقينا ثلاثة أهداف خلال 90 دقيقة.

يورغن كلوب عن ميسي

ميسي لاعب كبير ويمثل قوة كبيرة لبرشلونة والجميع يعرف مدى خطورته فهو من أعظم لاعبين كرة القدم في العالم ولدية امكانيات كبيرة.

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