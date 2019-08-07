كلوب يحسم الجدل ويقول كلمته بشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول

في ظل التعاقدات والصفقات التي تجريها الأندية الأوروبية والتي وُصِف بعضها بالتاريخية، وفي الرد على الأحاديث الكثيرة التي تداولتها تقارير إعلامية مؤخرًا حول انتقال اللاعب ومصير محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، صرّح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم ، ليحسم الجدل حول هذا الأمر ويقول كلمته الحاسمة حول مصير صلاح في ليفربول، مؤكدًا بقاء ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ضمن أعضاء فريق الريدز ، على الرغم من تداول أحاديث لجمهور الفريق عن الحاجة للتعاقد مع بدلاء للنجمين.

مصير محمد صلاح مع ليفربول

ماذا قال كلوب؟

وفي حديث مع شبكة سكاي بنسختها الإنجليزية قال كلوب موضحًا سياسته بشأن الصفقات: “بالنظر للأندية الأخرى فهي تقوم بصفقات ضخمة، وبالنظر إلى فريقنا سنجد الجمهور يتحدث عن حاجة الفريق لبدلاء للثنائي محمد صلاح وساديو ماني”.

وأضاف كلوب :”صلاح وماني الآن معنا ، الجمهور يعتقد أنه يوجد بدلاء أفضل من اللاعبين اللذين لدينا لكن دون أن يكون هناك دليل”، وأضاف موضحًا: “ما يحدث أشبه بالسيارة الجديدة: سيارتك القديمة موثوق بها تماما ، لكن تريد سيارة جديدة بعد أسبوعين وبعدها تنهار”.

وأشار كلوب إلى الصفقات التي أبرمتها بعض الأندية وقال: أنه “كان هناك إنفاق ضخم خلال الصيف الحالي ، ذلك أن السيتي أبرم أكبر صفقة في تاريخه من خلال شراء رودري ، هذا أيضا حدث مع اليونايتد عندما تعاقد مع أغلى مدافع في العالم وهو هاري ماغواير ، أيضا أرسنال انتدب نيكولاس بيبي في صفقة تاريخية ، وتوتنهام أبرم أكبر صفقة في تاريخه مع ندومبيلي”.

6 فرق ستنافس على اللقب هذا الموسم

وأشار كلوب في حواره مع الشبكة إلى أنه وبحسب اعتقاده ، سوف ينافس على اللقب للموسم الجديد 2019/2020 ست فرق على الأقل وقال: “حتى إيفرتون ظهر طموحا لقد فعلوا الكثير وأعتقد أنهم سيواصلون عقد الصفقات”.

ويُذكر أن ليفربول سوف يبدأ مشواره للموسم الجديد ، بمواجهة الصاعد حديثًا إلى صفوف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فريق نوريتش سيتي يوم الجمعة المقبل.