كلوب يحسم الجدل ويكشف سبب موافقته على سفر صلاح.. وحقيقة مشاركته لقاء هيديرسفيلد

جدل واسع أثاره وجود النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المحترف، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال حضوره حفل مجلة «TIME»، والذي تقيمه المجلة للاحتفال بأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وخاصة أنه سبق اللقاء المرتقب بين ليفربول وهيديرسفيلد بساعات قلائل.

كلوب يكشف سر موافقته على سفر صلاح

وكشف المدير الفني لليفربول والإنجليزي يورجن كلوب عن الأسباب الحقيقية التي اضطرته للسماح بسفر محمد صلاح إلى الولايات المتحدة لحضور الحفل خاصة قبل مباراة هيديرسفيلد بسويعات قليلة، بأن صلاح يواجه أزمة العنصرية في الأيام الأخيرة، ووجوده في حدث مهم مثل هذا سيكون جزءا من مكافحة ظاهرة العنصرية.

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رأي كلوب في النجم محمد صلاح

أكد المدير الفني يورجن كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية، أن محمد صلاح شخص مؤثر سواء وهو في الفريق أو خارجه، وأن كرة القدم ليست دائماً ستكون الأهم، رغم المباريات المهمة التي تنتظر الفريق في الأيام المقبلة.

مشاركة صلاح في لقاء هيديرسفيلد

شدد كلوب، على أنه محمد صلاح سوف يشارك في مباراة هيديرسفيلد بشكل أساسي من الدقيقة الأولى، وذلك لجاهزيته بشكل كبير رغم غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وبذلك يكون حسم كلوب الجدل حول خروج صلاح من حسابات كلوب، بعد غيابه عن تدريبات لقاء هيديرسفيلد.

موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد

ويستضيف نادي ليفربول منافسه هيديرسفيلد تاون، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، ويقام اللقاء الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

وتنقل مباراة ليفربول مع هيديرسفيلد تاون على قناةbeIN SPORTS HD 2.