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“كل الأقمار” تردد قناة الشارقة الرياضية على (النايل سات – العربسات – بدر6 – هوتبيرد – آسيا سات) متابعة (برشلونة x نابولي – روما x ريال مدريد)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث

اصبح تردد قناة الشارقة الرياضية من اهم الترددات في الوطن العربي وذلك لمشاهدة مباريات اليوم لحظة بلحظة، ومن هذا المنطلق فإننا نوضح لكم احدث ترددات قناة الشارقة لمتابعة افضل البرامج والاستمتاع بكرة القدم من خلال البطولات العالمية، ويمكنكم الاستمتاع ايضاً بمتابعة أبرز معلقي كرة القدم على نحو كبير، وما يميز قناة الشارقة أنها تسعى دائماً للحصول على حق البث لمعظم المباريات وهذا ما يجعلها ضمن مقدمة القنوات الرياضية، ودائما ما يبحث مشجعى كرة القدم حول العالم عن أحدث ترددات لقناة الشارقة الرياضية.

تردد قناة الشارقة الرياضية

نظراً لأهمية قناة الشارقة لمعظم مشجعي ومتابعي مباريات كرة القدم حول العالم، وفي معظم البلاد العربية وغيرها، فمن هذا المنطلق نوضح لقرائنا تردد قناة الشارقة على جميع الأقمار الصناعية حول العالم.

تردد قناة الشارقة
القمر الصناعيتردد الشارقةالاستقطابالترميزالتصحيحالمنطقة
بدر 611862عمودي275003/4الوطن العربي
نايل سات11012عمودي5/6الوطن العربي
هوتبيرد 13ج11747أفقي3/4اوروبا
اسيا سات 53820عمودي3/4اسيا
عرب سات 5ج3934افقي7/8أفريقيا

وبالتالي يمكنك متابعة قنوات الشارقة في مختلف دول العالم، من خلال اختيار التردد الخاص بالقمر الصناعي الذي أنت عليه ونعمل على ضبط التردد بشكل صحيح.

مباريات الأحد على قناة الشارقة الرياضية

بعد اضافة تردد قناة الشارقة الرياضية على الريسيفر الخاص بكم يمكنكم الاستمتاع بمباريات يوم الأحد الموافق 11 اغسطس.

  • برشلونة x نابولي الأحد 11 أغسطس 1 فجرا .
  • روما x ريال مدريد الأحد 11 أغسطس 10 مساء
قناة الشارقة الرياضية
تردد الشارقة الرياضية

ويمكن لعشاق مسلسل صراع العروش معرفة تردد قناة hbo الناقلة للمسلسل مترجم.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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