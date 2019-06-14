كل ما تريد معرفته عن مباراة البرازيل وبوليفيا في المباراة الإفتتاحية في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل المباراة الإفتتاحية في بطولة كوبا أمريكيا ، والتي تجمع بين البرازيل وبوليفيا ، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع الأرض عن موعد المباراة الإفتتاحية في بطولة كوبا أمريكيا والتي تجمع بين البرازيل وبوليفيا ، والتي سوف تكون في فجر هذا اليوم التالي بإذن الله ،حيث تعتبر كوباب أمريكيا من أبرز البطولات في أمريكيا اللاتينية والتي يتنافس عليها العديد من المنتخبات ومن أبرز تلك المنتخبات كلاً من البرازيل والأرجنتين وكولمبيا والإكوادور .

توقيت مباراة البرازيل وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا

المباراة التوقيت القناة الناقلة البرازيل × بوليفيا 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

2:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية قنوات بي ان سبورت ماكس

تعرف على مجموعات كوبا أمريكيا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، وقد اعلنت قناة تي ار تي التركية TRT على أنها سوف تقوم بنقل كافة أحداث ومباريات البطولة بشكل حصري ، ويمكنك عزيزي الزائر ضبط تردد القناة من خلال ما يلي

مدار القمر: 7 شرق

التردد : 10762

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 27500