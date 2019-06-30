كل ما تريد معرفته عن مباراة اوغندا ومصر في بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة اوغندا ومصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، والمقامة في مصر ، هذا ويسعى المنتخب المصرى للحصول على العلامة الكاملة في هذه المباراة متسحلاً بالأرض والجمهور ، والمعنويات العالية التي خرج بها اللاعبين المصريين بعد الفوز في مباراتهم الأولى وجمع العلامة الكاملة ، ويأمل جمهور المنتخب المصري بتحقيق العلامة الكاملة في هذه المباراة من أجل الصعود إلى الدور القادم من البطولة بمعنويات مرتفعة ،وتقديم أداء يسعد الجمهور والمشجعين .

بطاقة مباراة مصر واغندا في بطولة كأس امم افريقيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × اوغندا 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

10:00 بتوقيت القدس المحتلة قناة بي ان سبورت الرياضية

قناة تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر واوغندا

تذاع مباراة مصر واوغندا من خلال قناة تايم سبورت الفضائية والارضية ، حيث سنرصد لكم تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة كافة تفاصيل مباراة مصر واوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة ، ويمكنك ضبط تردد قناة تايم سبورت الفضائى من خلال التردد التالي :- النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضى UHF 32.

تشيكلة المنتخب المصري لمواجهة أوغندا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.