كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وتنزانيا في مباراة ودية

يترقب جمهور كرة القدم في دولة جمهورية مصر العربية ، وفي العديد من الدول العربية مباراة منتخب مصر وتنزانيا في مباراة ودية في إطار الإستعداد لبطولة أمم افريقيا والتي سوف تقام في جمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة ، ويسعى المنتخب المصري من خلال هذه المباراة من أجل الوقوف على التشكيلة المثالية والمناسبة من أجل خوض غمار البطولة الأعظم في أفريقيا ، وهي بطولة أمم افريقيا 2019 ، ويأمل المنتخب المصري بتحقيق البطولة متسحلاُ بالأرض والجمهور ،

موعد مباراة مصر وتنزانيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × تنزانيا 7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية ON SPORT

TIME SPORT

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق كرة القدم العربية والمصرية والأفريقية عن تردد القناة المفتوحة التي سوف تقوم بعرض المباراة الودية المرتقبة ، والتي سوف يتم نقلها من خلال قناة اون سبورت وقناة تيم سبورت ، ويمكنك عزيزي المتابع ان تضبط تردد القناتين من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 10853 27500 time sports نايل سات 11449 أفقي 27500

تعرف على التشكيلة المنتخب المصري لمواجهة تنزانيا

يدخل المنتخب المصري هذه المباراة في إطار الإستعداد لإنطلاق البطولة الأقوي والأعظم في الكرة الأفريقية ، وهي بطولة كأس امم افريقيا ،هذا يلعن المدير الفني للمنتخب المصري خافيير اغيري، ومن المتوقع غياب النجم المصرى حيث أعلن الكابتن إيهاب على أن النجم المصرى محمد صلاح فى فترة راحة ولم ينضم إلى معسكر مباراة مصر وتنزانيا .

مجموعة المنتخب المصري في أمم افريقيا 2019

هذا وقد وقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا ، ويسعي المنتخب المصري إلي تحقيق أفضل النتائج من أجل الوصول إلي الدور القادم من البطولة .