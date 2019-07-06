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كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا
ملخص نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا

يزداد البحث عن كافة تفاصيل مباراة مصر وجنوب أفريقيا ، وذلك في دور السادس عشر من بطولة أمم افريقيا ، والتي تقام على أرضية مصر العربية ، ويأمل الجمهور المصري وعشاق المنتخب المصري أن يفوز الفراعنة بهذه المباراة القوية في هذه الجولة من البطولة ،ويتسلح المنتخب المصري بعامل الأرض والجمهور من أجل الفوز في هذه المباراة ، ويسعى لاعبون المنتخب إلى تقديم أداء مشرف ومميز للصعود للدور القادم من البطولة الأفريقية ، حيث يعتبر المنتخب الاحمر هو أحد المرشحين البارزين في هذه البطولة الافريقية .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

مباراة مصر وجنوب أفريقيا بطولة كأس أمم افريقيا 2019
مباراة مصر وجنوب أفريقيا بطولة كأس أمم افريقيا 2019
المباراة القناة الناقلة موعد المباراة
مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس
قنا تايم سبورت		 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية
9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

تشكيلة منتخب مصر

يدخل المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري المدرب المكسيكي المباراة مكتمل الصفوف في المنتخب المصري ، وأبرزهم نجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح ، وسوف يدخل المباراة بكامل أوراقه وبقوته من اجل مواجهة فريق جنوب أفريقيا ، وسيدخل المدير الفني المصري المباراة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

 خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقا

حراسة المرمي :-  رونوين ويليامز

خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .

خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .

خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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