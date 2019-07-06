كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس امم افريقيا

يزداد البحث عن كافة تفاصيل مباراة مصر وجنوب أفريقيا ، وذلك في دور السادس عشر من بطولة أمم افريقيا ، والتي تقام على أرضية مصر العربية ، ويأمل الجمهور المصري وعشاق المنتخب المصري أن يفوز الفراعنة بهذه المباراة القوية في هذه الجولة من البطولة ،ويتسلح المنتخب المصري بعامل الأرض والجمهور من أجل الفوز في هذه المباراة ، ويسعى لاعبون المنتخب إلى تقديم أداء مشرف ومميز للصعود للدور القادم من البطولة الأفريقية ، حيث يعتبر المنتخب الاحمر هو أحد المرشحين البارزين في هذه البطولة الافريقية .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس

قنا تايم سبورت 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

تشكيلة منتخب مصر

يدخل المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري المدرب المكسيكي المباراة مكتمل الصفوف في المنتخب المصري ، وأبرزهم نجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح ، وسوف يدخل المباراة بكامل أوراقه وبقوته من اجل مواجهة فريق جنوب أفريقيا ، وسيدخل المدير الفني المصري المباراة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقا

حراسة المرمي :- رونوين ويليامز

خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .

خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .

خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.