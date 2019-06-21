كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 ، حيث يفتح إستاد القاهرة الدولى في مساء يوم الجمعة الموافق 21 من يونيو الجاري لإستقبال الجماهير الوافدة من أجل مناصرة المنتخب المصري ، وذلك في المباراة التي تجمع مصر وزيمبابوي في المباراة الإفتتاحية ، حيث نظمت البطولة بمشاركة 24 منتخب من القارة السمراء ، ويسعى المنتخب المصرى إلى بداية قوية في البطولة من أجل الحصول على الثلاث نقاط من اجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري لمواجهة زيمبابوي

نرصد لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري من أجل مواجهة زيمبابوي في المباراة الإفتتاحية والتي سوف تنطلق مساء يوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساءاً ، هذا وسيدخل المنتخب المصرى بكامل أوراقه من اجل مواجهة المنتخب الزيمبابوي :-

محمد الشناوي

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي

محمد النني – طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – محمد صلاح

مروان محسن

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 تايم سبورت على البث الأرضي 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

هذا وسوف تنقل مباراة مصر وزيمبابوي من خلال قناة”beIN SPORTS MAX 1 HD” و”beIN SPORTS MAX 2 HD”، بتعليق علي محمد علي من الملعب ، كما وسوف تذاع المباراة من خلال قناة تايم سبورت Time Sports بتعليق عصام عبده.