كل ما تود أن تعرفه عن مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر التوقيت والقنوات والمعلقين

كل ما تود أن تعرفه عن مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر التوقيت والقنوات والمعلقين

بعد ثلاث ساعات فقط من الآن تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصري النسخة رقم 16 من المسابقة، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد أن تم تقديم موعد المباراة ساعة كاملة، ويحضر المباراة جمهور يقدر بحوالي 10 آلاف متفرج 5 آلاف للأهلي و5 آلاف للزمالك.







يدخل الأهلى مباراة السوبر اليوم بطلاً للدوري المصري موسم 2017- 2018 بينما يشارك الزمالك الطرف الثاني من المباراة بعد فوزه بكأس مصر موسم 2017- 2018 وهى المباراة المؤجلة من منتصف الموسم الماضي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية وازدحام المباريات حيث كان الموسم الماضي موسماً استثنائياً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم







تنقل مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصري رقم 16 من خلال قناة تايم سبورت على البث الأرضي والفضائي، وينطلق الاستوديو التحليلي فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ويقدم الاستوديو التحليلي للمباراة الإعلامي كريم خطاب وذلك فى حضور كل من الكابتن حسن شحاتة، وتامر صقر، ووليد صلاح الدين، وسامي الشيشينى، ويعلق على المباراة لقناة تايم سبورت المعلق الرياضي مؤمن حسن.

كما يتم نقل مباراة الأهلى والزمالك اليوم من خلال قناة أون سبورت، ويسبق المباراة الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الكابتن سيف زاهر، ويستضيف كل من الكابتن طه إسماعيل وأيمن يوسن، وحازم إمام وعماد متعب، ويعلق على المباراة من خلال قناة أون سبورت المعلق الرياضي حاتم بطيشه، ويعلق على المباراة من خلال إذاعة أون سبورت المعلق أيمن الكاشف.

تاريخ السوبر المصري

أقيمت بطولة كأس مصر من قبل 15 مرة والبطولة الحالية هى البطولة رقم 16 وفاز الأهلى بكأس السوبر 10 مرات، بينما فاز الزمالك بالكأس 3 مرات فقط، وفاز كل من المقاولون العرب وحرس الحدود بكأس السوبر مرة واحدة، وتعتبر مباراة اليوم هى المواجهة السادسة بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر فاز الأهلى فى أربع مرات من قبل وفاز الزمالك مرة واحدة.







التشكيل المتوقع لفريقي الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر

من المتوقع أن يخوض السويسري رينيه فايلر مباراة كأس السوبر المصري اليوم أمام الزمالك بتشكيل مكون من :-

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

فى خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وأحمد الشيخ أو حسين الشحات، ومحمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي.

وفى خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يخوض الصربي “ميتشو” مباراة السوبر المصري اليوم أمام الأهلى بتشكيل يضم كل من :

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

فى خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد.