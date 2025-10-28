كم عدد ميداليات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 حتى الآن

تتواصل أيام دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة 2025 والتي تستضيفها دولة البحرين، حيث بلغت المنافسات أشدها بين الدول المشاركة لحصد أكبر عدد من الميداليات سواء ذهبية أو فضية أو برونزية، الدول العربية الآسيوية تتنافس بقوة للصعود إلى أفضل مراكز جدول الترتيب في “آسياد الشباب اللبحرين 2025”.

عدد ميداليات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

بنهاية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بلغ عدد ميداليات المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب آسياد الشباب 15 ميدالياة، منهم 3 ميدالية ذهبية، 4 ميدالية فضية، 8 ميدالية برونزية، وهي في المركز الثاني عشر من جدول الترتيب العام للدورة، وهي الثانية عربيًا بعد الإمارات.