كهربا يسخر من مؤتمر الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة

بعد ان انتشرت اخبار لاعب الزمالك السابق محمود كهربا بكثرة الفترة الماضية بعد هروبه من نادى الزمالك، وتعاقده مع احد الأندية المعروفة فى الدورى البرتغالى فى مفاجئة غير متوقعة لجمهور الكرة فى مصر، وخاصتاً جمهور نادى الزمالك الذى كان يمثل له كهربا نجم من نجوم الفريق خلال الاعوام الماضية.

قام كهربا اليوم بمفاجأة أخرى حيث سخر اللاعب من المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم داخل نادى الزمالك للإعلان عن صفقات النادى للموسم الجديد، والتى ضمت مجموعة من النجوم أمثال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى السابق وبن شرقى وإسلام جابر وبامبو، وغيرهم من النجوم المنضمين حديثاً لنادى الزمالك، وجائت سخيرة كهربا عن طريق نشر صورة من المؤتمر على حساب انستجرام الرسمى الخاص باللاعب وقام بوضع دائرة حول رد فعل لأحد الحضور وعلق ساخراً:”وأنا بتفرج على المؤتمر”

ونظرا لأن رد الفعل كان عبارة عن ضحك ساخر من أحد الحضور فيعد نشر هذه الصورة هو نوع من أنواع السخرية من المؤتمر الذى حضره رئيس النادى المستشار مرتضى منصور فى واقعة قد تؤجج الخلاف القائم بين إدارة النادى واللاعب حاليا بسبب قيامه بالتعاقد بشكل غير قانونى – من وجهة نظر إدارة الزمالك- مع أحد الأندية البرتغالية.