كواليس وطرائف مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.. سر ورقة التعليمات لمحرز يشعل الجدل

العديد من المواقف الغريبة والمؤثرة حدثت في خلفية المباراة القوية التي دارت وقائعها بين بيراميدز والأهلي السعودي، ضمن التنافس على كأس الإنتركونتننتال، والتي فاز فيها نادي بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباراة وصف فيها أداء النادي الأهلي السعودي بالأداء الباهت تحت إدارة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

بيراميدز بطل القارات الثلاث في بطولة كأس الإنتركونتنينتال

حصل بيراميدز على لقب “بطل القارات الثلاث” بعد أن انفرد بالفوز على منافسه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في مباراة حضرها ما يقرب من 50 ألف من جمهور المشجعين، وملايين المشاهدين عبر منصة شاهد.

وقد قام بالتسجيل لبيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي، الذي نجح في تسجيل هاتريك لصالح فريقه، بينما سجل الإنجليزي إيفان توني هدف الأهلي السعودي الوحيد.

كواليس وطرائف حدثت في مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

شهدت مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال التي جرت وقائعها على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ليلة كروية استثنائية امتزجت فيها المنافسة الشرسة بالكواليس المثيرة والأحداث الطريفة، في حضور جماهيري ضخم تجاوز 49 ألف متفرج.

هذا اللقاء لم يكن مجرد مباراة تنافسية، بل كان عرضًا كرويًا مليئًا بالدراما والتشويق والتفاصيل التي أشعلت السوشيال ميديا.

فيم يلي نرصد أهم هذه الوقائع والطرائف التي حدثت في كواليس المباراة.

ورقة التعليمات لمحرز تثير الجدل

أحد أبرز مشاهد الكواليس كان لحظة تسلّم النجم الجزائري رياض محرز ورقة صغيرة من المدير الفني للأهلي السعودي أثناء سير المباراة. الكاميرات التقطت المشهد بدقة، لينتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبدأ تكهنات الجماهير التي لم تتوقف؛ البعض توقع أنها خطة تكتيكية جديدة لكسر ضغط بيراميدز، وآخرون اعتبروها مجرد تنبيه لتعديل مراكز اللاعبين. في كل الأحوال، تحولت الورقة ترند، وزادت من إثارة المباراة إعلاميًا وجماهيريًا.

الجماهير تملأ ملعب الجوهرة المشعة في مباراة كأس الإنتركونتنينتال

في الملعب الرائع، والذي تم إعداده إعدادا مميزا ليحتضن تلك المباراة الهامة، بدت الأجواء الجماهيرية متحمسة ومتشوقة لمتابعة أحداث المباراة، حيث توافد عشرات الآلاف من مشجعي الأهلي السعودي الذين لم يتوقفوا عن التشجيع والهتافات منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

في المقابل، ظهرت جماهير بيراميدز بأعداد أقل، لكنها أضفت طابعًا خاصًا بترديد الأغاني المصرية، التي خلقت حالة من التفاعل بين المدرجات وأضفت على اللقاء نكهة عربية متنوعة.

طرائف المباراة تدخل على الخط تدخل البهجة على الحضور

رغم قوة المواجهة، لم يخلُ الأمر من بعض المواقف الطريفة التي أضحكت الجماهير:

بعد تسجيل إيفان توني هدف الأهلي السعودي من ركلة جزاء، قام أحد زملائه بتقليد طريقة احتفاله بشكل ساخر وسط ابتسامات اللاعبين.

المدير الفني لبيراميدز احتفل عقب صافرة النهاية بـ”قفزة النصر” الشهيرة، في لقطة تداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع.

تبادل اللاعبين للضحكات بعد المباراة أثناء تبادل القمصان عكس جانبًا إنسانيًا طريفًا، أثبت أن المنافسة لا تُلغي روح الدعابة.

الروح الرياضية تطغى على المنافسة

على الرغم من سخونة الأجواء وارتفاع حدة التنافس، أظهر لاعبو الفريقين روحًا رياضية عالية، حيث تبادلوا القمصان والعناق عقب نهاية المباراة. المشهد أكد أن كرة القدم قادرة على الجمع بين الفرق مهما كانت النتيجة، لتبقى الروح الرياضية هي العنوان الأبرز للقاء.

المكافآت المالية التي حصل عليها بيراميدز بفوزه ببطولة القارات الثلاث

بعد تتويجه بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، والمحيط الهادئ) على حساب أهلي جدة السعودي، حصل نادي بيراميدز على مكافأة مالية ضخمة قدرت بمليوني دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 100 مليون جنيه مصري.

هذا الفوز التاريخي يعد فرصة كبيرة تؤهل بيراميدز إلى الدور النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، المقرر إقامتها في الدوحة في ديسمبر المقبل، حيث سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين بين كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وكان قد سبق وحصل فريق بيراميزا على مكافأة مالية قدرها مليون دولار أمريكي بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، وبذلك يصل إجمالي المكافآت المالية التي حصل عليها بيراميدز إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي حتى الآن.

