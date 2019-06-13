جدول مباريات كوبا أمريكا 2019 البرازيل والقنوات الناقلة ومواعيد مباريات منتخب قطر

جدول مباريات كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل هو ما بدأ جماهير كرة القدم العالمية ومحبي كرة القدم اللاتينية بالبحث عنه خاصة مع اقتراب بداية انطلاق النسخة الرابعة والستون من كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما بين الرابع عشر من يونيو وحتى يوم السابع مع يوليو القادم بالبرازيل بمشاركة 12 منتخباً ، في بطولة طالما ينتظرها محبي كرة القدم حول العالم.

بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم تشهد للمرة الأولى مشاركة منتخب قطر، والذي يشارك كضيف مع منتخب اليابان من أجل أن يكون عدد المنتخبات المشاركة 12 منتخباً كما جرت العادة في البطولة.

ويحمل لقب بطولة كوبا أمريكا النسختين الماضيتين منتخب تشيلي، حيث تمكن من التتويج ببطولة 2015، ومن ثم توج بالنسخة الاستثنائية، والتي أقيمت في أمريكا احتفالاً بالمئوية، كما أن منتخب البرازيل يطمح في التتويج بلقب البطولة، خاصة وأن البطولة تقام على أراضيهم، بالإضافة لأن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي يطمح في التتويج بلقب كوبا أمريكا من البرازيل، وهو سيجعل منافسات كوبا أمريكا 2019 مشتعلة.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2019

وستنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 البرازيل بمباراة البرازيل وبوليفيا صباح يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري، على أن يكون مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 ستقام يوم السابع من شهر يوليو 2019، وإليكم جدول مباريات كوبا أمريكا 2019:

القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019

وسيتم البث الحي والمباشر لفاعليات مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 البرازيل من خلال شبكة قنوات bein SPORTS، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كوبا أمريكا 2019 من خلال شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم الشبكة بإذاعة كافة مباريات البطولة باللغة العربية.