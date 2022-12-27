كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم الهولندي
يُعلن نادي ليفربول الإنجليزي في الأول من يناير 2023 عن تفاصيل صفقة ضم النجم الهولندي كودي جاكبو قادمًا من آيندهوفن، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للمتألق كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد، وإنجازاته في عالم لعبة كرة القدم، وقد أكد خبراء اللعبة أن صفقة جاكبو سوف تكون أقوى صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2023، حيث يعتبر اللاعب واحد من أهم نجوم اللعبة حاليًا، وتوقع كبار المحللين تألق هذا اللاعب مع ليفربول.
معلومات عن كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد
- كودي ماتياس جاكبو لاعب ليفربول الجديد من مواليد هولنداعام 1999 (23 عامًا) وهو لاعب دولي هولندي.
- كودي جاكبو يلعب في مركز الجناح الأيسر، ومن المرتقب أن يلعب أساسيًا على الكولومبي لويس دياز، ليكون ثلاثي هجوم ليفربول هم محمد صلاح ونونيز وجاكبو.
- كودي جاكبو لاعب شاب يمتلك سرعات عالية وهو ما يفضله كلوب في خط هجومه.
- شارك كودي جاكبو في بطولة كأس العالم 2022 وكانت أول مشاركة مونديالية له وكان أحد نجوم البطولة وسجل 3 أهداف من 5 مباريات.
- كودي جاكبو حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في هولندا عام 2022/2021.
- يلعب جاكبو نجم ليفربول الجديد لنادي آيندهوفن الهولندي منذ 2018، سجل لفريقه السابق 36 هدفًا من 108 مباراة.
- فاز مع آيندهوفن بالدوري الهولندي 2018، كأس هولندا 2022، وفاز مرتين مع الفريق بكأس يوهان كرويف.