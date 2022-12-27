كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم الهولندي

يُعلن نادي ليفربول الإنجليزي في الأول من يناير 2023 عن تفاصيل صفقة ضم النجم الهولندي كودي جاكبو قادمًا من آيندهوفن، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للمتألق كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد، وإنجازاته في عالم لعبة كرة القدم، وقد أكد خبراء اللعبة أن صفقة جاكبو سوف تكون أقوى صفقات سوق الانتقالات الشتوية 2023، حيث يعتبر اللاعب واحد من أهم نجوم اللعبة حاليًا، وتوقع كبار المحللين تألق هذا اللاعب مع ليفربول.

معلومات عن كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد