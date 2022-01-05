كيران تريبير أول صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية 2022.. تعرف على التفاصيل

أكدت مصادر مؤكدة، أن النجم الإنجليزي كيران تريبير، وصل إلى مدينة نيوكاسل على متن طائرة خاصة قادما من مدريد، وذلك للتوقيع للنادي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2022، هذا وينتقل كيران تريبير إلى نيوكاسل في عقد لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2 مليون حوافز، هذا وقد وقالت تقارير رياضية أن نيوكاسل يفاوض أرون رامزي نجم يوفنتوس ولاعب أرسنال السابق، وكوتينيو نجم برشلونة ولاعب ليفربول السابق.

من هو كيران تريبير لاعب نيوكاسل الجديد؟

كيران تريبير لاعب دولي إنجليزي من مواليد عام 1991 (31 عاما)، يلعب في مركز المدافع الأيمن، لعب لكل منتخبات إنجلترا السنية، كما لعب لمنتخب إنجلترا الأول 35 مباراة وسجل هدف واحد، كيران تريبير لاعب نيوكاسل الجديد من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، لعب بعد ذلك لنادي بارنسلي ثم بيرنلي، قبل أن ينتقل لتوتنهام، حيث لعب تريبير للنادي اللندني 69 مباراة وسجل هدفين، قبل ان ينتقل إلى أتلتيكو مدريد.