كيروش مدرب قطر الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمدير الفني المحتمل للعنابي

قالت عدة مصادر صحفية قطرية، أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، اقترب كثيرًا من تولي القيادة الفنية لمنتخب قطر الأول، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للمخضرم كارلوس كيروش مدرب قطر الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عن مسيرته التدريبية، والمنتخبات التي دربها كيروش من قبل، وأهم إنجازات هذا المدرب، يذكر أنه قد تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الاتحاد القطري لكرة القدم وكيروش، وجاري التفاوض بخصوص الأمور المالية.

معلومات عن كيروش مدرب قطر الجديد المحتمل