كيروش مدرب قطر الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمدير الفني المحتمل للعنابي
قالت عدة مصادر صحفية قطرية، أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، اقترب كثيرًا من تولي القيادة الفنية لمنتخب قطر الأول، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للمخضرم كارلوس كيروش مدرب قطر الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عن مسيرته التدريبية، والمنتخبات التي دربها كيروش من قبل، وأهم إنجازات هذا المدرب، يذكر أنه قد تم التوصل لاتفاق مبدئي بين الاتحاد القطري لكرة القدم وكيروش، وجاري التفاوض بخصوص الأمور المالية.
معلومات عن كيروش مدرب قطر الجديد المحتمل
- كارلوس كيروش مدير فني برتغالي قدير من مواليد عام 1953 (69 عامًا)، المدرب الجديد المحتمل لمنتخب قطر بدأ مسيرته مع كرة قدم كلاعب في مركز حراسة المرمى.
- درب كارلوس كيروش مدرب قطر الجديد المحتمل العديد من منتخبات العالم، كما درب عدة أندية لكن مسيرته مع المنتخبات هي الأطول والأهم.
- كارلوس كيروش شغل منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد وحصل معه على كأس السوبر الإسباني، ودرب سبورتنج لشبونة البرتغالي وحصل معه على كأس البرتغال.
- المنتخبات التي دربها كارلوس كيروش من قبل كانت منتخبات: مصر وإيران والإمارات وكولومبيا وجنوب إفريقيا ومنتخب البرتغال الأول، ومنتخب البرتغال تحت 20 سنة.
- قاد كيروش مع منتخب البرتغال تحت 20 سنة على لقب كأس العالم للشباب مرتين.
- قاد منتخب مصر لتحقيق المركز الثاني من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.
- حقق نقلة كبيرة في المستوى الفني لمنتخب إيران لكرة القدم.