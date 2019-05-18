كيفية استقبال قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا على التردد الأرضي

يمكن الآن للمشاهد المصري متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم، عبر قناة تايم سبورت والتي ستبث على التردد الأرضي، وقد بدأ الثلاثاء الماضي، البث التجريبي للقناة، وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، البدء في بث القناة الناقلة لجميع مباريات البطولة عبر التردد الأرضي والتي لا يوجد لها تردد عبر قمر النايل سات.

كيفية استقبال قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقية

وقد أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، أن قطاع الهندسة الإذاعية يسعى لظهور قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقية بأعلى جودة ممكنة، وذلك بواسطة تقوية محطات البث الرقمي.

كما قال جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام في تصريحات صحفية، إن الهيئة الوطنية للإعلام ستعقد اجتماعًا لدراسة ملف قناة تايم سبورت وآليات البث الخاصة بها، وكذلك موعد انطلاقها الرسمي.

وقد أكدت مصادر بماسبيرو للصحف ووسائل الإعلام، أن شركة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، تستعد حاليا لطرح الأجهزة الخاصة بالبث الأرضي الرقمي للشعب المصري، وذلك من خلال المقرات الرسمية والمعتمدة لها، وستساعد هذه الأجهزة الرقمية على مشاهدة القناة الجديدة بأعلى جودة ممكنة، مضيفة أنه قد تم التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال تشبه الريسيفر تتيح بث القنوات الأرضية بجودة عالية، كما ستتاح أجهزة إريال حديثة وأجهزة استقبال.

وأوضحت المصادر، أنه وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل لديه خاصية tv tuner، سيحتاج في هذه الحالة إلى جهاز إريال بسيط، أما إذا كان لا يدعم هذه الخاصية، فإنه سيحتاج إلى الجهاز والإريال معا.

كما ستقوم الشركة بطرح فلاشة توضع بالحاسبات الآلية وكذلك اللاب توب، لالتقاط البث الأرضي الرقمي.