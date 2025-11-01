كيفية مشاهدة مباراة نهضة بركان ضد الأهلي طرابلس مباشر في دوري أبطال أفريقيا؟

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 إلى الملعب البلدي ببركان في المغرب، حيث يحتضن مواجهة مثيرة تجمع بين نهضة بركان المغربي والأهلي طرابلس الليبي، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

يبحث عشاق الفريقين عن القناة الناقلة للمواجهة المرتقبة، ويمكن متابعة مباراة نهضة بركان والأهلي طرابلس بشكل مباشر عبر شاشة قناة المغربية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الأندية المغربية في البطولات القارية.

وتوفر القناة تغطية خاصة للقاء، تشمل فقرات تحليلية قبل وبعد المباراة، إلى جانب حضور ميداني من الملعب البلدي ببركان لمواكبة الأجواء الجماهيرية التي يتوقع أن تكون استثنائية.

تردد قناة المغربية الرياضية

لضمان متابعة اللقاء بجودة عالية، يمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:

عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11474

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12683

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية مشاهدة المباراة أونلاين

يمكن للجماهير التي تفضل المتابعة عبر الإنترنت مشاهدة مباراة نهضة بركان ضد الأهلي طرابلس مباشرة من خلال تطبيق “SNRT NEWS” التابع للشبكة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

يوفر التطبيق بثًّا مجانيًا بجودة عالية للمباريات المحلية والقارية، بما في ذلك مواجهات الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.