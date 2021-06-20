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كيف تتابع مباراة عمان والصومال في كأس العرب اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان والصومال مباراة عمان والصومال

نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان والصومال اليوم الأحد في الدور التمهيدي من كأس العرب، كما نقدم أهم تفاصيل تلك المباراة وأخر أخبار منتخب عمان، تأتي تلك المباراة بعد أيام قليلة من نجاح المنتخب العماني في التأهل إلى التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة للمونديال، الفائز في مباريات اليوم يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العرب التي تستضيفها قطر في ديسمبر القادم على ملاعب كأس العالم، حيث يلعب الفائز في المجموعة الرابعة مع مصر والجزائر والفائز من لقاء لبنان وجيبوتي.

1 القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال
2 موعد مباراة عمان والصومال

القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال

تقام المباراة اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة حيث يتواجد المنتخب العماني منذ فترة طويلة، بينما وصل المنتخب الصومالي منذ ساعات، من المعروف أن بطولة كأس العرب 2021 تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا ويقود مباراة اليوم تحكيميًا طاقم حكام من فرنسا بقيادة حكم الساحة بينوا باستيان، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال اليوم فسوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، كما ستكون منقولة على قناة عمان الرياضية.

موعد مباراة عمان والصومال

قال برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة “نحترم منتخب الصومال بشكل كامل”، مضيفًا “مباراة اليوم هامة لنا وندخلها بهدف تحقيق الفوز والتأهل لنهائيات كأس العرب”، هذا ويذكر أن منتخب الصومال قد أقال مدربه المغربي منذ أيام قليلة وقبل أقل من شهر من تعيينه، وبدون أن يخوض أي مباراة معه، موعد مباراة عمان والصومال اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.
الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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