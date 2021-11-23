كيف تشاهد مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

أعلنت عدة مصادر رياضية سعودية، عن طرق مشاهدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تلك المباراة النهائية التي تُقام اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بحضور جماهيري كامل، وقد وفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منصة لمشاهدة نهائي آسيا لكل الجماهير في الخليج العربي وأمريكا وكندا وأستراليا وبريطانيا وأوروبا وآسيا وكل دول العالم.
كيف تشاهد مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي آسيا؟
- موعد مباراة الهلال والفريق الكوري اليوم الثلاثاء عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
- تذيع مباراة نهائي آسيا اليوم قناة ssc المشفرة داخل المملكة العربية السعودية.
- قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذيع المباراة النهائية كما أعلن اتحاد اللعبة اليوم.
- ليوناردو جارديم مدرب الهلال أكد على ثقته بالفريق وبدعم الجماهير سوف يحقق الزعيم التطلعات.