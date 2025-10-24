كيف تُشاهد مباراة الهلال والبوليس الكيني اليوم في إياب دوري أبطال إفريقيا

بواسطة محمود عطا الله
وقت قصير وتبدأ مباراة الهلال السوداني والبوليس الكيني اليوم الجمعة، وهي مباراة العودة قي الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، فوز الهلال اليوم أو تعادله يمنحه بطاقة التأهل لدور المجموعة في بطولة إفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب في كينيا بنتيجة 1-0.

سوف تكون المباراة منقولة على منصات الهلال الرسمية على شبكة الإنترنت، حيث تذيع مباراة الهلال اليوم في إفريقيا صفحة الهلال الرسمية على الفيسبوك، وقناة الهلال السوداني الرسمية على موقع اليوتيوب.

موعد بداية مباراة الهلال والبوليس الكيني العودة اليوم سيكون عند الساعة 6 مساء بتوقيت السودان، 7 مساء بتوقيت السعودية، تُقام المباراة في مدينة بنغازي الليبية.

