كيف ستكون تشكيلة الزمالك بتواجد “محمد اوناجم” بعد وصوله لمصر رسميا

محمد أوناجم هو صفقة الزمالك الكبرى خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019، ونجيب الآن عن السؤال الهام “كيف ستكون تشكيلة الزمالك بتواجد محمد أوناجم؟”، حيث سيكون هذا اللاعب أحد الركائز الأساسية للقلعة البيضاء خلال الموسم الكروي القادم 2020، وقد وصل محمد اوناجم لمصر رسميا للتوقيع لنادي الزمالك، لتكون صفقة أوناجم ثاني صفقة مغربية سوبر أبرمها رئيس نادي الزمال مرتضى منصور، هذا وسيتعاقد الزمالك مع مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المرتقب أن يكون البرتغالي بيدرو إيمانويل.

كيف ستكون تشكيلة الزمالك بتواجد محمد أوناجم

مكان لعب محمد أوناجم هو الجناح الأيمن، وهو المكان الذي تألق فيه مع نادي الوداد، والجميع يتذكره في النهائي التاريخي ضد الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017، لذا من المرتقب أن يتكون الثلاثي الهجومي للزمالك من محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وسيسيه بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، وتشكيلة الزمالك المتوقعة العام القادم:

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، الونش، حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أيمن حفني.

الوسط المهاجم: محمد أوناجم، سيسية.

مهاجم وحيد: أشرف بن شرقي.

ومحمد أوناجم يبلغ من العمر الآن 27 سنة، يصل لنادي الزمالك من العملاق المغربي الوداد، حيث لعب أوناجم للوداد 90 مباراة وسجل 22 هدف، ومن قبلها لعب لنادي شباب أطلس المغربي، لم يلعب محمد أوناجم رسميا للمنتخب المغربي حتى الآن، من أهم إنجازاته الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 مع نادي الوداد.