لأول مرة الدوري المصري حصري رقمياً | Watch iT تستحوذ على الحقوق الرقمية للبطولة المصرية .. إليكم التفاصيل

Watch it هي المِنصة الرقمية المصرية الأولى من نوعها التي أُنشئت تحديداً لهدفٍ وحيد، وهو حماية الإبداع المصري والمُنتج المصري الإبداعي من أن تُنتهك حقوقه الملكية والفكرية، وكانت watch it وليدة الظروف القاهرة التي تعرض فيها العمل الإبداعي المصري للسرقة والتشويش والتشويه دون أن يكون هناك أي رادع لذلك .

وجاءت الفكرة في البداية لحماية الإبداع الدرامي والفني المصري، ثم تطور ليشمل الأحداث الرياضية، وفي خبر عاجل الآن أكدت الأنباء أن منصة Watch it قد تمكنت من أن تستحوذ بشكل حصري على حقوق البث الرقمي لكافة فعاليات الدوري المصري .. فما معني ذلك وما هي تفاصيله .

الآن الدوري المصري على Watch it حصري

حيث أكدت منصة watch it أنها عقدت اتفاق قانوني، بالتمتع لمدة أربع سنوات كاملة بكافة حقوق البث الرقمي الخاص بالدوري المصري، وبهذا يكون للمنصة وحدها الحق القانوني لبث كافة ما يتعلق ببطولة الدوري المصري رقمياً على شبكة الانترنت ولا يحق لغيرها داخل مصر أو خارجها التمتع بهذا الحق .

كما لا يحق لأي موقع على الانترنت من نقل المحتوى أو انتهاك الحق الخاص بحقوق الملكية من قبل المنصة، وأعلنت منصة watch it أنها سوف تقدم عبر منصتها، كافة أهداف الدوري المصري، وكافة مبارياته وكافة الملخصات الخاصة به .

وأعلنت عن تقديم برامج رياضية متخصصة لمتابعة الدوري المصري، وذلك لتحقيق هدف واحد هو إثراء المحتوى الرياضي المصري بشكل غير مسبوق في إطار من الحماية للملكية الفكرية .

ما هي مِنصة Watch it

ولمعلومات أكثر عن منصة واتش إت، يجب أن نؤكد أن المنصة هي شركة مملوكة للدولة المصرية، وتُعد أول شركة بتقنيات الديجيتال تهدف لتحقيق الحماية الرقمية لكل صنوف الإبداع بمصر، وذلك وفق القواعد القانونية الدولية المنظمة لكافة صور الحماية المتعددة للملكية الفكرية، وعبر منصة watch it يمكنك متابعة كل ما ترغب فيه من أنواع الدراما المصرية المتعددة الأشكال، بالإضافة لكافة الفعاليات الرياضية المصرية التي استطاعت المنصة من أن تستحوذ على حقوق بثها بالمجال الرقمي، ويمكنك الاشتراك بالمنصة من هنا