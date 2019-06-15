“لأول مرة فى تاريخها”.. أوكرانيا تفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة بعد تغلبها على كوريا الجنوبية

فازت أوكرانيا ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة التى أقيمت فى بولندا بعد تغلبها على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعد هذه هى المرة الأولي التى يفوز فيها منتخب أوكرانيا ببطولة العالم للشباب فى تاريخه، وأقيمت المباراة على استاد “ستاديون فيدزيفا” بالعاصمة البولندية.

تقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدف فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق اللاعب لى كان إن من ركلة جزاء، وتعادل منتخب أوكرانيا فى الدقيقة 34 من المباراة عن طريق اللاعب فلاديسلاف سوبرياها مهاجم نادي دينامو كييف الأوكراني، وفى الشوط الثاني من المباراة سجل المنتخب الأوكراني الهدف الثاني فى الدقيقة 53 من المباراة عن طريق اللاعب فلاديسلاف سوبرياها أيضاً، ثم الهدف الثالث فى الدقيقة 89 من المباراة عن طريق اللاعب هياري تزيتايشفيلي.

وكان المنتخب الأوكراني قد وصل للمباراة النهائية فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لأول مرة فى تاريخه بعد أن تغلب علي منتخب إيطاليا بهدفين مقابل لاشيء فى الدور نصل النهائي، بينما وصل منتخب كوريا الجنوبية للمباراة النهائية للمرة الأولي فى تاريخه أيضاً بعدما تخطي عقبة منتخب الإكوادور بالفوز عليه بنتيجة 2-صفر.

وبفوز أوكرانيا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة يحتفظ الأوربيون باللقب للمرة الرابعة فى على التوالي حيث فازت منتخبات فرنسا وصربيا وإنجلترا بأخر 3 بطولات أعوام 2013، و2015، و2017 على الترتيب، وبهذا ارتفع عدد البطولات التى حصل عليها المنتخبات الأوربية إلى 10 ألقاب مقابل 11 لقب فازت بها منتخبات قارة أمريكا الجنوبية.