لاسارتي: لن أرحل والأهلي سيفوز بالدوري

أكدت عدة مصادر مقربة من المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، أن الأورجوياني يرفض رفضا تاما الحديث عن الرحيل عن الفريق، ويرفض فكرة تقديمه استقالته، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الطارئ الذي سيعقده محمود الخطيب رئيس النادي مع المدير الفني، بحضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، كما وعد لاسارتي بأن يحقق لقب الدوري لهذا الموسم.

يذكر أن لاسارتي، قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز، أن الأهلي كان الأفضل في المباراة، وحاصر بيراميدز طوال الشوط الثاني، وأضاع اللاعبون أكثر من 7 فرص محققة للتسجيل، وقبل الاجتماع الطارئ مع رئيس النادي، أصدر لاسارتي، قرار هام، باستبعاد ثلاثة لاعبين حتى نهاية الموسم، بسبب انخفاض مستواهم الفني، وهم: أحمد فتحي، وحسام عاشور، وأيمن أشرف.

هذا وقد خسر الأهلي 0-1، أمس الخميس، أمام نادي بيراميدز، ليتراجع الفريق للمركز الثالث، وليصعد بيراميدز ليتقاسم الصدارة مع نادي الزمالك، خسارة الأهلي، تأتي بعد أسبوع من خروج الفريق المُذل من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بعد الخسارة 1-5.

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