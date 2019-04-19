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لاسارتي: لن أرحل والأهلي سيفوز بالدوري

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أكدت عدة مصادر مقربة من المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، أن الأورجوياني يرفض رفضا تاما الحديث عن الرحيل عن الفريق، ويرفض فكرة تقديمه استقالته، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الطارئ الذي سيعقده محمود الخطيب رئيس النادي مع المدير الفني، بحضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، كما وعد لاسارتي بأن يحقق لقب الدوري لهذا الموسم.

يذكر أن لاسارتي، قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز، أن الأهلي كان الأفضل في المباراة، وحاصر بيراميدز طوال الشوط الثاني، وأضاع اللاعبون أكثر من 7 فرص محققة للتسجيل، وقبل الاجتماع الطارئ مع رئيس النادي، أصدر لاسارتي، قرار هام، باستبعاد ثلاثة لاعبين حتى نهاية الموسم، بسبب انخفاض مستواهم الفني، وهم: أحمد فتحي، وحسام عاشور، وأيمن أشرف.

هذا وقد خسر الأهلي 0-1، أمس الخميس، أمام نادي بيراميدز، ليتراجع الفريق للمركز الثالث، وليصعد بيراميدز ليتقاسم الصدارة مع نادي الزمالك، خسارة الأهلي، تأتي بعد أسبوع من خروج الفريق المُذل من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بعد الخسارة 1-5.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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