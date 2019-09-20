لاعبي الزمالك يرفضون استلام الميداليات الفضية بقمة السوبر المصرية وسط اندهاش واستغراب الجميع

انتهت القمة المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري، لقاء جمع بين القطبين للمرة السادسة وذلك على مدار تاريخ لقاءات كل من الأهلي والزمالك بقمة السوبر المصرية، وانتهى اللقاء بأن تمكن الفريق الأحمر من تحقيق اللقب رقم 11 لبطولات السوبر المصرية ليحافظ فريق النادي الأهلي بذلك على تتويجه الأخير بلقب السوبر والذي تمكن منه بالعام الماضي أمام فريق المصري البورسعيدي.







واليوم نجح الأهلي في أن يُحقق اللقب متفوقاً على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ولكن حدث موقف غريب من لاعبي الزمالك برفض استلام الميداليات الفضية فور انتهاء اللقاء.. وهذا أثار دهشة الجميع ونحن ننقل لكم تفاصيل تلك الواقعة من لاعبي الزمالك فيما يلي.

الزمالك ينسحب ويرفض الميداليات الفضية







فبعد مباراة أكد جميع من تابعها أنها تميزت بالإثارة حيث تمكن الأهلي من إحراز هدفين وذلك خلال دقائق الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون رد، ثم يعود الأهلي ليحرز الهدف الثالث وهنا توقع الجميع أن يخرج الزمالك من المباراة بنتيجة تاريخية وثقيلة، ولكن الحكم يحتسب للزمالك ركلتي جزاء يعود من خلالهما للمباراة لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهت المباراة بتلك النتيجة، وفور اصطفاف الجميع لكي يتسلم البطل وهو الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، ومعه الوصيف الزمالك ليتسلم الميداليات الفضية، قام لاعبي الزمالك في مشهد غريب بالانسحاب دون أي سبب مُقنع لذلك وتوجهوا فوراً إلى غرفة الملابس رافضين أن يتسلموا الميداليات الفضية، ولم يتبين بعد هل جاءت تعليمات مباشرة من إدارة الزمالك للاعبين لتنفيذ هذا الانسحاب ورفض الميداليات أم لا.