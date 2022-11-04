لاعبي منتخب الكويت لخليجي 25.. تعرف على قائمة أسماء نجوم الأزرق

أعلن المدير الفني البرتغالي لمنتخب الكويت الأول روي بينتو، عن قائمة أسماء لاعبي منتخب الكويت التي تستعد للمشاركة في خليجي 25 (كأس الخليج 2023)، تلك البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في يناير القادم، مجموعة منتخب الكويت في خليجي 25 هي المجموعة الثانية القوية، التي تضم الأزرق وقطر والبحرين والإمارات.

لاعبي منتخب الكويت في خليجي 25 بالبصرة

اختار البرتغالي روي بينتو 26 لاعبًا في قائمة منتخب الكويت للمشاركة في الإعداد لبطولة خليجي 25 بالبصرة (كأس الخليج 2023)، اختيارات بينتو كانت: 6 لاعبين من العربي، 5 لاعبين من القادسية، 3 من الكويت، 3 من كاظمة، 5 لاعبين من السالمية، 2 لاعب من الجهراء، 2 لاعب من النصر.

قائمة منتخب الكويت لخليجي 25