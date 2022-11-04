لاعبي منتخب الكويت لخليجي 25.. تعرف على قائمة أسماء نجوم الأزرق

بواسطة محمود عطا الله
قائمة منتخب الكويت في خليجي 25 قائمة منتخب الكويت في خليجي 25

أعلن المدير الفني البرتغالي لمنتخب الكويت الأول روي بينتو، عن قائمة أسماء لاعبي منتخب الكويت التي تستعد للمشاركة في خليجي 25 (كأس الخليج 2023)، تلك البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في يناير القادم، مجموعة منتخب الكويت في خليجي 25 هي المجموعة الثانية القوية، التي تضم الأزرق وقطر والبحرين والإمارات.

لاعبي منتخب الكويت في خليجي 25 بالبصرة

اختار البرتغالي روي بينتو 26 لاعبًا في قائمة منتخب الكويت للمشاركة في الإعداد لبطولة خليجي 25 بالبصرة (كأس الخليج 2023)، اختيارات بينتو كانت: 6 لاعبين من العربي، 5 لاعبين من القادسية، 3 من الكويت، 3 من كاظمة، 5 لاعبين من السالمية، 2 لاعب من الجهراء، 2 لاعب من النصر.

قائمة منتخب الكويت لخليجي 25

  • من العربي: سلمان عبد الغفور، سلطان العنزي، حسن حمدان، بدر طارق، علي خلف، بندر السلامة.
  • نادي القادسية: راشد الدوسري، خالد إبراهيم، عبد العزيز وادي، عيد الرشيدي، أحمد شبيب.
  • نادي السالمية: حمد القلاف، بدر جمال، مهدي دشتي، فواز عايض، مبارك الفنيني.
  • نادي الكويت: ضاري العتيبي، مشاري غنام، أحمد الظفيري.
  • نادي كاظمة: حمد حربي، عبدالله فهد، شبيب الخالدي.
  • نادي الجهراء: بدر الصنعون، عبد العزيز مروي.
  • نادي النصر: خالد شامان، محمد دحام.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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