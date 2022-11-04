لاعبي منتخب تونس في كأس العالم 2022 مونديال قطر والأندية التي يلعبون لها (قائمة متوقعة)

نستعرض من خلال هذا التقرير قائمة أسماء لاعبي منتخب تونس في كأس العالم قطر 2022 والأندية التي يلعبون لها حول العالم، يشارك منتخب تونس في مونديال قطر 2022 بالمجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا، مجموعة تونس واحدة من مجموعات المونديال الصعبة، يقود منتخب تونس المدير الفني الوطني جلال القادري.

لاعبي منتخب تونس في كأس العالم 2022 مونديال قطر والأندية التي يلعبون لها

يكشف جلال القادري عن قائمة أسماء لاعبي منتخب تونس المشاركة في كأس العالم (مونديال قطر) 2022 خلال الساعات القادمة، في حين كشفت مصادر مُطلعة عن القائمة الأولية للمنتخب التونسي والأندية التي يلعبون لها، فرص منتخب تونس في التأهل لدور 16 متواجدة بقوة، حيث من الممكن أن تتنافس تونس على بطاقة التأهل الثانية مع الدنمارك وأستراليا، في حين فرنسا حظوظها قوية في الفوز ببطاقة التأهل الأولى عن مجموعة تونس في المونديال.

قائمة منتخب تونس في كأس العالم 2022:

– أيمن دحمان حارس الصفاقسي.

– بشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري.

– أيمن المثلوثي حارس.النجم الساحلي.

– معز حسين حارس.الإفريقي.

– علي معلول مدافع الأهلي المصري.

– أسامة حدادي مدافع جروتر الألماني.

– علي العابدي مدافع يلعب لنادي ستاد ماليرب الفرنسي.

– ياسين مرياح مدافع الترجي.

– نادر الغندري مدافع نادي الإفريقي.

– منتصر الطالبي مدافع لوريان الفرنسي.

– بلال العيفة مدافع الكويت الكويتي.

– محمد دراجر مدافع لوزيرن السويسري.

– وجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي.

– يان فاليري مدافع أنجية الفرنسي.

– دالي بن رمضان لاعب وسط

– حنبعل المجبري لاعب وسط برمنجهام سيتي.

– غيلان الشعلالي نجم وسط الترجي التونسي.

– عيسى العيدوني لاعب وسط فيرنتسفاروشي المجري.

– أنيس بن سليمان وسط بروندبي الدنماركي.

– ألياس السخيري وسط يلعب لنادي كولن الألماني.

– فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري.

– سعد بقير لاعب وسط أبها السعودي.

– يوسف المساكني مهاجم العربي القطري.

– نعيم السليتي مهاجم الاتفاق السعودي.

– وهبي الخزري مهاجم مونبيليه الفرنسي.

– سيف خاوي مهاجم تروا الفرنسي.

– عصام الجبالي مهاجم أودنسه الدنماركي.

– سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري.

– طه الخنيسي مهاجم الكويت الكويتي.