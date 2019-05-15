لاعب الوداد البيضاوي يتعرض إلى اعتداء بالسلاح الأبيض ويتّهم مشجّعي الرجاء

تعرض لاعب الوداد البيضاوي المغربي أيمن الحسوني إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين، لكنه اتّهم مشجعي الرجاء المغربي بالاعتداء عليه بعد مناوشات معه.

وأفادت صحيفة “هسبرس” المغربية أنّ الحسوني، متوسط ميدان نادي الوداد أصيب بجرح على مستوى كتفه، إلى جانب إصابة ثانية في يده، وقالت إنّ مجموعة من الشباب اعتدوا عليه بالضرب، ثم باستعمال السلاح الأبيض قبل موعد الإفطار، من يوم أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب له في جرح تحت كتفه.

وتمّ نقله إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الضرورية، واستلزم الجرح وضع “غرزتين”، وهو الآن في حالة جيدة.

وكان أيمن الحسوني تدرب يوم أمس مع بقية زملائه استعدادًا لمباراة الدوري المغربي، ضد اتحاد طنجة، يوم الجمعة القادم بالدار البيضاء، في انتظار مباراة الدور النهائي لمسابقة رابطة الأبطال ألأفريقية والتي ستجمعه بالترجي الرياضي التونسي في الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وأكدت إدارة الوداد البيضاوي المغربي أنها لن تتسامح مع المعتدين على اللاعب أيمن الحسوني، وستقاضي هؤلاء الجناة، أيًّا كانوا، خاصة والفريق تنتظره عديد المباريات وأهمها مباراتي الدور النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية.

الوداد البيضاوي: الحسوني يتهم مشجعي الرجاء

اتهم لاعب الوداد البيضاوي أيمن الحسوني مجموعة من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي، وهو الغريم الأزلي للوداد، بأنهم كانوا وراء الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، وقال لموقع “هسبورت”، إنّ: “مشجعين لفريق الرجاء البيضاوي دخلوا في مناوشات معه، قبل أن يقوم أحدهم بطعنه بسكين”، مضيفًا “الحمد لله، أنا بخير الآن، وليس هناك ما يدعو إلى القلق”.

وطمأن محبّي ناديه، موضحًا أنه بخير، بعد أن تلقّى الإسعافات والعلاج الضروري، وسيعود قريبًا إلى التمارين استعدادًا لمباراتي الدور النهائي لدوري الأبطال الأفريقية.

وكان الوداد البيضاوي ترشح إلى الدور النهائي لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية على حساب نادي صان داونز الجنوب أفريقي، بعد الفوز عليه في المغرب، والتعادل معهد بدون أهداف في بريتوريا.

وسيلعب الوداد البيضاوي مباراة الذهاب من نهائي رابطة الأبطال في الدار البيضاء يوم الأحد 24 مايو الجاري، أما مباراة الإياب فستدور بملعب رادس بالعاصمة التونسية، يوم الأحد 31 مايو 2019، ضد الترجي الرياضي التونسي الذي ترشح على حساب نادي تي بي مازمبي الكونغولي.