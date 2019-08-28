لاعب مصري يخسر أمام نظيره الإسرائيلى فى بطولة العالم للجودو

بعد خسارة اللاعب المصري محمد علي عبد العال لاعب المنتخب الوطني للجودو، في إطار مباريات الدور القبل النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة في اليابان، أمام اللاعب الإسرائيلي ساجي موكي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو، يوضح رفض اللاعب المصري السلام على ساجي موكي، حيث يظهر اللاعب المصري في الفيديو وهو يؤدي التحية التقليدية بعد إنتهاء المباراة، وعند رغبة اللاعب الإسرائيلي في مصافحته تجنب محمد عبد العال المصافحة ليدير له ظهره وينصرف.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية على تويتر، مع كتابة النص التالي” لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب”.

لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوبpic.twitter.com/OWQKrHjE3D — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019

وتأهل اللاعب المصري لمباريات الدور قبل النهائي، بعد تغلبه على بطل جورجيا في منافسات وزن 81 كجم، أما عن قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم فتضم كلا من “رمضان درويش، وأحمد وحيد، وميسرة النجار، وعبد الرحمن محمد، وحاتم عبد الآخر، محمد عبد الموجود، وأحمد على عبد الرحمن، ومحمد على عبد العال، ومحمد محيي الدين”.

في عام 1979 تم توقيع إتفاقية “كامب ديفيد”، بين إسرائيل ومصر وتسمى إتفاقية السلام، وتم توقيعها بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومناجم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، وكان ذلك برعاية أمريكا، وتمتلك كل دولة سفارة لدى الأخرى، واستقرت العلاقات بينهم ولم تشهد توترا يصل إلى مواجهات عسكرية.