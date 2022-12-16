لاعب نابولي رقم 77.. تعرف إلى السيرة الذاتية للمهاجم خفيتشا كفاراتسخيليا
نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نادي نابولي الإيطالي، بعد تألق هذا اللاعب مع نابولي وهو يرتدي القميص رقم 77 في نادي الجنوب الإيطالي الذي يتصدر الدوري الإيطالي حاليًا، ويُقدم عروضًا مبهرة في دوري أبطال أوروبا.
من هو خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي رقم 77؟
- خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي رقم 77 من مواليد مدينة تبليسي عاصمة جورجيا عام 2001 (21 عامًا).
- انتقل كفارا إلى نابولي في صيف 2022 مقابل 10 ملايين يورو، وحتى قبل انطلاق كأس العالم 2022 سجل كفارا لنابولي 8 أهداف وصنع 10 أهداف.
- كفارا قادم إلى نابولي من نادي دينامو باتومي الجورجي، حيث لعب لهذا النادي ثلاثة شهور فقط من مارس حتى يونيو 2022 وتألق في 11 مباراة وسجل 8 أهداف.
- كفارا نجم نابولي لعب من قبل لأندية روبين كازان ولوكوموتيف موسكو الروسيان.
- لعب لكل منتخبات جورجيا السنية.
- لعب كفارا لمنتخب جورجيا الأول 19 مباراة وسجل 10 أهداف.
- أكد كفاراتسخيليا أكثر من مرة أنه من مشجعي ريال مدريد.