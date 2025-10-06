لامين يامال يتصدر لاعبي الدوري الإسباني في قائمة هامة بالموسم الحالي.. تفاصيل

نتابع جميعًا قوة وروعة الإنطلاقة المثالية للدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي يشهد إبداع لا مثيل له وتألق كبير من عدد من اللاعبين وعلى رأسهم بلا شك النجم الشاب لامين يامال وكذلك نجم الريال كيليان مبابي وجود بيلينجهام وغيرهم من النجوم، ومع هذه الإنطلاقة الرائعة لليجا، خرج تقرير يتحدث عن أرقام وتقديرات خاصة بالقيمة السوقية للاعبي الفرق المختلفة .

تقرير يكشف التفاصيل

حيث كشف موقع “ترانسفير ماركت” عن تحديثات جديدة للقيم السوقية للاعبين، ليصبح “الليجا” أول دورى من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يحصل على مراجعة كاملة لقيم وتقديرات لاعبيه.

ووفقًا لما جاء في تقرير الموقع من التحديثات، تضمن التغيير 166 لاعبًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث واصل النجم الصاعد لامين يامال (برشلونة) تصدر القائمة كأغلى لاعب في البطولة بقيمة 200 مليون يورو دون تغيير، فيما جاء ثلاثي ريال مدريد خلفه.

حيث نجح كل من جود بيلينجهام وكيليان مبابي في الإحتفاظ بقيمتهما السوقية (180 مليون يورو لكل منهما)، بينما واصل فينيسيوس جونيور تراجعه، حيث هبط تقييمه من 170 مليون يورو إلى 150 مليون يورو.

تراجع فينيسيوس ورودريجو

ويمكن القول أن تراجع قيمة فينيسيوس بواقع 20 مليون يورو حدث بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء، إضافة إلى فقدانه مكانته الأساسية في تشكيلة كارلو أنشيلوتي سابقًا ثم تشابي ألونسو، الذي يفضّل مبابي بجانبه.

وأحرز فينيسيوس هذا الموسم 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة، أرقام جيدة لكنها لم تساعده في الحفاظ على قيمته السوقية.

وفي سياق متصل تراجعت قيمة البرازيلي رودريجو هو الآخر من 90 مليون يورو إلى 80 مليون يورو، في ظل تراجع مشاركاته الأساسية وغياب العروض الكبيرة لضمه في الصيف الماضي. ورغم ارتباط اسمه بأندية الدوري الإنجليزي والسعودي، يبقى انتقاله هذا الشتاء محل شك، خصوصًا أن الريال يقدّر قيمته بـ100 مليون يورو.

وصعدت قيمة الإسباني كارلوس ألفاريز (22 عامًا) بنسبة 150% من 6 ملايين إلى 15 مليون يورو، بعدما واصل تألقه للموسم الثاني على التوالي، بقدراته في صناعة الفرص والتحكم بالكرة. وكان قريبًا من الانتقال إلى بنفيكا الصيف الماضي، غير أن ليفانتي رفض عرضًا تراوح بين 15 و20 مليون يورو، وهو أقل من شرطه الجزائي البالغ 25 مليون يورو.