لجنة الحكام تختار طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر







اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي يرأسها الكابتن جمال الغندور طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر 2019 المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غداً الأحد 8 سبتمبر على استاد الجيش ببرج العرب.







وقد وقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم بيتريسكو كحكم للساحة، ويعاونه كل من إدريان رادو حكم مساعد أول، وميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان، ومارشال بيرسان حكم رابع.

وقد وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر.







وقد أعلن الاتحاد المصري أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر حيث تبلغ قيمة التذكرة للدرجة الموحدة الثانية والثالثة 75 جنيهاً، وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الأولي 300 جنيه، وتبلغ قيمة التذكرة فى المقصورة الرئيسية 750 جنيه.

وقد أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريه التى تخوض مباراة الزمالك فى نهائي الكأس والتي تضم كل من:-







فى حراسة المرمى؛ أحمد الشناوى والمهدى سليمان وأحمد دعدور

فى خط الدفاع: على جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوه.

فى خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل

فى خط الهجوم: جون أنطوى وأحمد على ودودو الجباس.

أما الصربي “ميتشو” المدير الفني لنادي الزمالك فقد استقر على القائمة النهائية لفريق الزمالك التى ستخوض مباراة بيراميدز فى نهائي كأس مصر والمكونة من:-







فى حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

فى خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمد عنتر، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد أوناجم، وإمام عاشور، ويوسف أوباما، واشرف بن شرقي.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، وعمر السعيد، وخالد بوطيب