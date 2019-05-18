لجنة المسابقات تحدد ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة فى الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين عن ملعب وموعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة فى الدوري وكذلك موقف الحضور الجماهيري للمباراة، حيث حددت لجنة المسابقات ملعب الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية للإقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي فى المباراة المؤجلة بينهم من الأسبوع الثامن عشر فى الدوري المصري.

كما حددت لجنة المسابقات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 موعد إقامة اللقاء المؤجل بين الإسماعيلي والأهلي فى تمام الساعة العاشرة مساءً حيث جاء فى بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم بأن مباراة الإسماعيلي والأهلي ستقام فى تمام العاشرة مساءً على استاد برج العرب وبدون حضور جماهيري بعد ورود الموافقات الأمنية بذلك.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري، ويدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وهدفه الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدوري برصيد 73 نقطة بعد الفوز على إنبي فى آخر مباراة بنتيجة 2/صفر بهدفي حسين الشحات ومروان محسن، بينما يدخل الإسماعيلي المباراة وهو فى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل لاشيء بهدفة كريم بامبو ومحمود متولي.

يسعى الأهلي للفوز على الإسماعيلي ليحافظ على فارق النقاط بينه وبين الزمالك الذى وصل إلى 7 نقاط وباقي للأهلي ثلاث مباريات يسعى للفوز بهم للاحتفاظ بلقب الدوري العام للمرة الرابعة على التوالي والمرة 41 فى تاريخه، ومباريات الأهلي المتبقية هى أمام الإسماعيلي يوم 22 مايو، وأمام المقاولون العرب يوم 28 مايو، وينتظر لقاء القمة مع الزمالك والذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن بسبب مشاركة الزمالك فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.