لجنة المسابقات تُؤجل مباراة الزمالك والإنتاج وتُعدل الأهلى والطلائع

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فى اجتماعها اليوم برئاسة الحاج عامر حسين الموافقة على طلب تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتى كان مقرراً لها أن تقام يوم الأربعاء 1 مايو لتقام يوم 15 مايو وذلك بسبب مشاركة الزمالك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلي التونسي فى الدور نصف النهائى اليوم الأحد 28 أبريل بالقاهرة، والعودة يوم 8 أبريل فى تونس.

وأكدت لجنة المسابقات بأن اللجنة قررت أن يلتقى نادي الزمالك مع وادى دجلة يوم 9 مايو، ثم يلتقى مع الداخلية يوم 12 مايو، ويلتقى بعد ذلك مع الإنتاج الحربي يوم 15 مايو، كما اعلنت لجنة المسابقات عن تقديم موعد مباراة الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة 30 ليقام فى تمام الساعة 6 و 45 دقيقة بدلاً من الساعة الثامنة والربع حتى لا يكون هناك تضارب مع مباراة برشلونة الإسبانى وليفربول الإنجليزي فى دوري أبطال أوروبا.

وصرح الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأن تعديل موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش تمت الموافقة عليه بعدما تم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وحتى يسمح للجميع بمتابعة مباراة برشلونة وليفربول التى ستقام يوم الأربعاء 1 مايو فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد “كامب نو” بإسبانيا.

وقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع الحاد والثلاثون فى الدوري المصري حيث يبدأ يوم الجمعة 10 مايو بمباراة مصر المقاصة والنجوم، وينتهى يوم الثلاثاء 14 مايو بلقاء بيراميدز ووادى دجلة، وننشر جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الأسبوعين 31و 32 بعد التعديلات الأخيرة.

مواعيد مباريات الأسبوع 31 فى الدوري المصري

مواعيد مباريات الأسبوع 32 فى الدوري المصري

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